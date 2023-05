Alarm auf Kreuzfahrtschiff: Brand ausgebrochen – 4.000 Passagiere sollen Rettungswesten anziehen

Von: Felina Wellner

Teilen

Schock-Moment auf dem Pazifik: Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes werden von beißendem Brandgeruch und Rauch geweckt.

Sydney – Eine Urlaubsreise auf dem australischen Pazifik nimmt eine ungeahnte Wendung: In den frühen Morgenstunden des 28. Mai fordert eine Feuersirene alle Passagiere der „Pacific Adventure“ auf, ihre Betten zu verlassen. Anders als sonst werden sie von qualmendem Gestank statt Kaffeeduft begrüßt. An Bord ist ein Feuer ausgebrochen. Gleiches Meer, tausende Kilometer entfernt: Erst kürzlich sorgte ein Wal für ein weiteres Bootsunglück auf dem Pazifik.

Alarm auf Kreuzfahrtschiff: 4.000 Passagiere werden von Rauch und Brandgeruch geweckt

Kein Albtraum, sondern Realität – es dauert wohl ein paar Minuten, bis schlaftrunkene Passagiere um 3:30 Uhr realisieren, was los ist. Eine laute Sirene schallte dann über das Kreuzfahrtschiff von P&O Cruises Australia, wie The Daily Telegraph und andere lokale Medien berichten. Die Aufforderung: Schwimmweste anziehen und die Kabine verlassen. So hatten es die Reisenden vor Beginn der Kreuzfahrt in einer Notfallübung gelernt. Am vereinbarten Treffpunkt werden die Passagiere gezählt.

Vor Sydney: Brand auf Kreuzfahrtschiff ausgebrochen. © Bianca de Marchi/imago/Symbolbild

Unter den Passagieren war Emma Llewllyn mit ihrer 13-jährigen Tochter. Gegenüber 9News teilt sie mit, dass es für beide das erste Mal auf einem Kreuzfahrtschiff sei – die Evakuierung somit besonders nervenaufreibend. Das Feuer sei auf dem Deck direkt unter ihnen ausgebrochen und in den Gängen umhüllte sie der Rauchgeruch. Sämtliche Fragen seien der besorgten Mutter durch den Kopf gegangen: „Müssen wir das Schiff verlassen und in Rettungsboote steigen?‘“

Keine Verletzten nach Brand auf Kreuzfahrtschiff

Brände gehören zu den größten Gefahren auf Schiffsfahrten. Neben einer Kreuzfahrt kann es auch Passagiere eines Hausboots oder Luxus-Autos auf Frachtschiffen treffen. Von beschädigter Bordelektronik über zu heiß gelaufene Ladung bis hin zu unverantwortlichem Passagier-Verhalten: Die Brandursachen können vielfältig sein. War im Fall der „Pacific Adventure“ eine Zigarette der Übeltäter? Eine naheliegende Begründung, denn das Feuer ist auf dem Balkon einer Passagierkabine ausgebrochen. Ob es sich tatsächlich um einen Rauchunfall gehandelt hat, ist aber noch unbekannt. Ein P&O-Sprecher teilte Business Insider mit:

Das Ausmaß des Schadens und die Ursache des Feuers sind noch nicht vollständig geklärt und werden noch untersucht.

Die Feuerwehr sagte den Flammen erfolgreich den Kampf an. Bereits etwa 1,5 Stunden nach dem Vorfall konnten die Passagiere zurück in die Kabine, berichtet The Daily Telegraph. Die Reederei teilte die guten Nachrichten anschließend mit der Öffentlichkeit: Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und Verletzte gab es keine. Im Laufe des heutigen Tages soll es planmäßig in Sydney eintreffen. (Felina Wellner)