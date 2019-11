Erdbeben in Albanien: Häuser eingestürzt - Menschen in Panik - offenbar auch Tote

Die Menschen in Albanien erlebten wurden von einem Albtraum am frühen Dienstagmorgen geweckt: Ein schweres Erdbeben erschütterte den Balkanstaat.

Am frühen Dienstagmorgen wurde Albanien von einem Erdbeben erschüttert.

von einem erschüttert. Es erreichte eine Stärke von 6,3 bzw. 6,4.

Es soll auch Tote geben.

Tirana - Das wohl schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten in Albanien hat am frühen Dienstagmorgen die Westküste des Balkanstaats erschüttert. Das Institut für Geowissenschaften in Tirana und das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gaben die Stärke mit 6,3 an, die US-Erdbebenwarte (USGS) mit 6,4. Das Epizentrum lag nach albanischen Angaben zehn Kilometer nördlich von Durres und 30 Kilometer westlich von Tirana, in zehn Kilometer Tiefe im Adriatischen Meer.

Drei Todesopfer und Hunderte Verletzte nach Erdbeben in Albanien

Laut ersten Angaben des Gesundheitsministeriums sollen rund 150 Menschen verletzt worden sein. Nach unbestätigten Angaben soll es bisher auch drei Todesopfer geben.

Albania has seen a higher than usual bout of earthquakes recently. Today's 6.4-magnitude earthquake near Durres @ ~4AM local time is the strongest quake to hit the country in decades.pic.twitter.com/Ml7B0ZitVg — Puns N' Roses ️ (@gthanku) November 26, 2019

Erdbeben in Albanien: Gebäude in Küstenstadt Durrës eingestürzt - bis nach Italien spürbar

Von Anwohnern gepostete Videos im Internet zeigten eingestürzte Gebäude in der Küstenstadt Durrës. Menschen seien in Panik aus ihren Häusern gelaufen, hieß es. Das Erdbeben und einige kleinere Nachbeben waren laut örtlichen Medien auch im benachbarten Kosovo und selbst in Süditalien zu spüren.

Powerful earthquake in , Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

Bereits Serie von schweren Erdbeben im September

Bei einer Serie von Erdbeben in Albanien waren im September und Oktober mehr als 100 Menschen verletzt und Hunderte Gebäude beschädigt worden. Die Angaben zur Stärke dieser Beben lagen zwischen 4,4 und 5,8. Ein besonders schweres Erdbeben mit über 100 Verletzten gab es zuletzt am 19. Oktober in der Nacht.

Ein Video zu den Erdbeben im September 2019:

Im November gab es zudem ein heftiges Erdbeben in Südfrankreich mit mehreren Verletzten - in der Nähe von zwei Kernkraftwerken.

mag