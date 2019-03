Aldi: Mitarbeiterin sieht Mann klauen - und handelt auf ihre Weise

Was für ein Landsmann war denn der Übeltäter? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war es kein Deutscher, denn dass wäre im Bericht überdeutlich erwähnt worden. Wenn Asylbewerber oder Asylbetrüger, wovon es in Deutschland viel zu viele gibt, Ladendiebstähle oder andere Straftaten begehen, wird die Nationalität in den meisten Fällen nicht genant. Warum das so ist? Damit man die Kriminalstatistik dahingehend schönen kann, dass Asylbewerber und Asylbetrüger keine oder zumindest im Verhältnis zu Deutschen sehr viel weniger Straftaten begehen. Deutsche Politiker sind eben nur Blender und Ausbeuter des eigenen Volkes