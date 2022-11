Aldi-Clip verbindet Weihnachten und Katar-WM: Macarooney und Ronaldi kicken mit Kultfigur

Von: Marcus Giebel

Teilen

Ballvirtuosen am Flughafen: Im Aldi-Clip zeigen auch Ronaldi (l.) und Macarooney, was sie am Spielgerät draufhaben. © Instagram-Screenshot

Eine Fußball-WM im Winter? Kurz vor Weihnachten? Aldi versucht, das Beste daraus zu machen und veröffentlicht einen Clip, der beide Events verbindet und von den Usern begeistert aufgenommen wird.

München - Mit Essen spielt man nicht, lernt schon jedes Kleinkind. Aber was, wenn Essen plötzlich selbst Spieldrang verspürt? Das Ergebnis präsentiert Aldi UK, also die britische Variante des in Deutschland gegründeten Unternehmens. Und sorgt damit womöglich ganz nebenbei für einen kleinen Appetizer für die anstehende Fußball-WM in Katar, der ja nicht nur in Deutschland aufgrund des Austragungsortes und der Umstände der Vergabe kritisch entgegengeblickt wird.

Im Mittelpunkt des kleinen Clips, den Aldi UK auf Instagram veröffentlichte, steht Kevin, die Karotte (im Original: Kevin the carrot). Eine Kultfigur, die einen eigenen Twitter-Kanal besitzt und mit Hilfe des Konzerns schon so manches Abenteuer erlebt hat.

Aldi-Clip mit Kevin the carrot: Kicken mit Ronaldi und Co. am Flughafen

Diesmal trifft Kevin auf einige Kicker-Berühmtheiten. Der Clip spielt in einem Flughafen-Gebäude. In der Zeitung liest die Karotte von einem großen Fußballturnier und fragt sich: „Im Dezember?“ Um dann festzustellen: „Das wird Weihnachten in die Quere kommen.“

Schon hier gelingt den Machern der erste Clou: Der Zeitungsartikel trägt die Überschrift „Turkey for the cup“, wobei Turkey im Englischen sowohl für Türkei als auch für Truthahn steht, cup wiederum kann Pokal oder Tasse beziehungsweise Becher bedeuten. Damit ist sowohl WM- als auch Weihnachtsbezug hergestellt - auch wenn die Türkei in Katar nicht am Start ist. Verfasser des Artikels ist Peter Stilton - eine Anspielung auf Englands Torwartlegende Peter Shilton, mit 125 Einsätzen englischer Rekordnationalspieler.

Video: Lebensmittel direkt vor die Tür - Erster Discounter-Riese plant Lieferservice

Aldi feiert Weihnachten und die WM: Dribbling wie Messi und Tempo wie Mbappe

Damit weiter im Text respektive Clip: Kevin zerknüllt die Zeitung und wirft sie achtlos hinter sich. Direkt in die Füße einer Zitrone namens Ronaldi. Dass hier Cristiano Ronaldo Namenspate stand, dürfte auch Nicht-Fußball-Fans schnell klar werden. Oder ist es doch der ehemalige brasilianische Weltfußballer Ronaldo?

Jedenfalls leitet Ronaldi die Kugel weiter auf eine Beere namens Messy, die zu einem Dribbling im Stile von Lionel Messi ansetzt, dabei mehrere Pappbecher zum Umfallen bringt. Es folgt ein Steilpass auf Mmmbap, bei dem es sich um Burgerbrötchen handelt. Wie Kylian Mbappe legt er los und eilt allen anderen davon, wird vom Kommentator für sein Tempo gefeiert.

Aldi-Clip am Flughafen: Kopfball von Kane und Seitfallzieher von Rooney

Erneut kommt Ronaldi an das Spielgerät und nutzt einen Koffer als Bande, wobei das Papierknäuel genau durch die dazugehörige Schlaufe rauscht. Die Kugel kommt hoch zu Bean, bei dem es sich natürlich um eine Bohne handelt. Wen diese darstellen soll, wird auch schnell klar: Harry Kane. Der Kommentar ruft passend dazu: „Er sieht begeistert (englisch: keen) aus.“

Bean köpft weiter in Richtung Gepäckband, wo auf einem Koffer Macarooney lauert. Wayne Rooney als Makrone. Den folgenden Seitfallzieher begleitet der Kommentator mit dem Ausruf: „Wunderbare Technik!“

Aldi und der Fußball-Clip: Karotte Kevin verpasst seinen Flug

Anschließend sprinten alle über das Band und werden gescannt. Als nächstes tritt Beth Swede auf den Plan. Sie ist eine Steckrübe - im Englischen umgangssprachlich auch swede - und soll EM-Torschützenkönigin Beth Mead darstellen. Von ihr wird das Spielgerät direkt weitergeleitet zu Marrowdona, einem grünen Kürbis - stilecht mit Ohrring - im Gedenken an Diego Maradona. Im Englischen steht marrow auch für Kürbis. „Er zeigt wieder seinen alten Trick“, jubelt der Kommentator, ehe es zum großen Finale übergeht.

Denn dann erreicht die Kugel wieder Kevin, der in Richtung Anzeigetafel der Flüge abzieht. „Ohhh he’s missed it!“, ruft der enttäuschte Kommentator. Was in der deutschen Übersetzung doppeldeutig ist, denn es kann sowohl „Er hat es verfehlt“ als auch „Er hat es verpasst“ meinen.

In diesem Fall ist es auch auf beide Arten zu verstehen, denn die Tafel zeigt in dem Moment an, dass Kevins Maschine abgehoben ist. Verzweifelt schaut die Karotte der in den Himmel startenden Maschine hinterher.

Aldi-Clip endet mit Verweis auf „Kevin allein zu Haus‘“: User zeigen sich begeistert

An Bord zählt seine Frau - die übrigens Katie heißt - die Kinder durch und bemerkt, dass der Platz neben ihr frei ist. Verzweifelt schreit sie „Kevin!“, der Kultausruf aus der Reihe „Kevin allein zu Haus‘“. Womit dann auch der Bogen zum Weihnachtsfest geschlagen ist, denn dieses ist der Anlass für die Reisen der McCallisters, die jeweils durch unglückliche Umstände ohne den jüngsten Spross angetreten werden.

In den Kommentaren wird der Aldi-Clip gefeiert. Besonders die vielen versteckten Hinweise und Anspielungen, von denen in unserem Text sicher längst nicht alle aufgedeckt wurden, erfreuen die User. Weihnachten kann kommen, und davor halt auch die Fußball-WM. (mg)

Weil die Supermarkt-Preise weiter in die Höhe schießen, üben Experte scharfe Kritik. Wir erklären, mit welchen Psycho-Tricks Kunden beim Einkauf manipuliert werden. Eine versteckte Funktion direkt am Aldi-Eingang bleibt den meisten Menschen verborgen.