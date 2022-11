Bei Aldi, Lidl und Co. wird das Tierfutter knapp - Tierbesitzer sind aufgebracht

Von: Stella Henrich

Kunden suchen in Märkten vergebens nach Tierfutter für Hunde und Katzen. In den Märkten und auf Twitter beschweren sich Tierbesitzer inzwischen haufenweise.

München ‒ Auch ein Haustier will gut versorgt sein. Das steht fest - nicht nur für Herrchen und Frauchen. Auch der Lebensmittelhandel ist stets um das Wohl der Tiere bemüht. Nicht nur, um das Label „Tierwohl“ oben auf die Verpackung zu drucken. Als Siegel für Nachhaltigkeit und tiergerechte Bedingungen in Haltung, Transport und Schlachtung. Auch beim Angebot an Nass- und Trockenfutter, Sticks und etlichen Leckerlis mit Huhn, Lachs oder Leberwurst haben Supermärkte und Discounter inzwischen einiges für Katzen und Hunde zu bieten. Selbst an die Zahnhygiene von Vierbeinern wird dabei immer mehr vonseiten der Hersteller beim Futter gedacht.

Doch was ist im Handel los? Bei Aldi gibt es weder Futter, Streu noch Leckerlis für die Tiere. Die Regale seien leer, berichtet Der Westen auf seiner Internetseite. Auch bei Globus und Kaufland gäbe es keine Eigenmarken mehr. Und selbst bei Lidl, der sonst für Haustiere die Regale gut gefüllt hat, konnte eine Frau nur noch eine Packung „Whiskas“ für ihre Katze ergattern und postet das Bild als Beweisstück direkt bei Twitter:

Wie ernst auch immer dieser Eintrag gemeint ist, das Problem bei Tiernahrung besteht offenbar nicht erst seitdem Nudeln, Sonnenblumenöl, Milch und Butter im Einzelhandel für die Menschen hierzulande knapp geworden sind.

Tierfutter ist knapp: Rückläufige Fleischproduktion dafür verantwortlich

Bereits im Februar berichtet die Lebensmittelzeitung darüber, dass Hersteller von Tiernahrung die Nachfrage nur bedingt bedienen könnten. Ein Grund sei die rückläufige Fleischproduktion für Verbraucher. Das führe zu Engpässen bei Schlachtprodukten, sodass mehrere Hunde- und Katzenfutterlieferanten nicht umfänglich bedient werden könnten. Auch bei Fressnapf seien zu diesem Zeitpunkt die Regale leer gewesen, so das Branchenblatt weiter. Eine Sprecherin der Tieroase, einem Heimtiergeschäft in Obersulm, bestätigt gegenüber Echo24., dass die Knappheit an Tierfutter bereits seit Corona existiere. „Die einen geben Lieferengpässe an und die anderen meinen, sie könnten aus irgendwelchen Gründen nicht ausliefern.“

Des Menschen guter Freund: Haustiere. Jetzt aber wird immer mehr das Tierfutter in den Märkten knapp. (Symbolbild) © IMAGO

Auch Aldi Süd hat auf eine Anfrage von Ruhr24 eine Antwort auf die derzeitigen Lieferengpässe beim Katzenfutter parat: Einzelne Artikel könnten aufgrund der aktuellen Situation nach wie vor kurzfristig vergriffen sein. Man stehe mit Lieferanten in Kontakt und suche nach Lösungen. Dabei ist der Lebensmittel-Discounter nicht der einzige Markt mit diesen Schwierigkeiten. Bei Rewe und Edeka beispielsweise sorgt der Preiskampf mit dem Unternehmen Mars dafür, dass Tiermarken wie Whiskas, Frolic, Cesar, Perfect Fit, Kitekat und Sheba nicht geliefert werden können.

Die Verknappung an Tierfutter dürfte sich auf kurze Sicht auch auf die Preise niederschlagen. Denn die Nachfrage danach bleibt hoch und gleichzeitig fehlen vermehrt die Rohwaren oder sie sind deutlich teurer geworden. Damit müssen sich Tierbesitzer wohl nicht nur auf weiter steigende Preise bei Lebensmitteln, sondern auch auf eine Teuerung bei Produkten ihrer Vierbeiner einstellen.

