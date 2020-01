Deutscher Film-Star posiert mit Luxus-Tüte in Aldi-Optik vor Obdachlosen - der Shitstorm ist enorm

Schauspieler Lars Eidinger hat zusammen mit Designer Philipp Bree eine Tasche in Optik einer Aldi-Tüte designt. Seine Promo-Aktion ist fragwürdig.

Lars Eidinger hat zusammen mit Designer Philipp Bree eine Tasche in Optik einer Aldi-Tüte designt.

Die Kulisse seiner Promo-Aktion löste einen heftigen Shitstorm aus.

Eichinger reagierte bisher nicht auf die Kritik.

Berlin - Eine Tasche aus Rindsleder, die aussieht wie eine Aldi-Tüte und 550 Euro kostet? Ja, die gibt es wirklich - und sie hat Schauspieler Lars Eidinger am Wochenende heftige Kritik eingebracht. Eidinger hat die Tasche zusammen mit dem Designer Philipp Bree entworfen. Im Netz ist ein Foto von ihm zu sehen, wie er damit vor einem Obdachlosen-Nachtlager posiert. Ob es sich um ein echtes handelte, war zunächst unklar. Das Foto erhitzte die Gemüter auf Twitter - zahlreiche User äußerten sich kritisch.

Lars Eidinger erntet heftigen Twitter-Shitstorm nach Promo-Aktion

„Stell dir vor, du musst bei 3 Grad auf der Straße schlafen und dann kommt DJ Lars Prada Eidinger und macht ein Foto von dir für seinen Insta-Account weil er sich mit dir ~identifiziert~“, twitterte etwa eine Userin namens Schwester Ewald. Und der Autor Alf Frommer schrieb: „Lars Eidinger designed Aldi-Tüte für schlappe 550 Euro nach und lässt sich im Obdachlosen-Umfeld ablichten zum Promoten. 550? - damit muss ein Hartz-4 Empfänger 2-3 Monate auskommen, um Lebensmittel zu bezahlen. Ob mit oder ohne Aldi Tüte.“

Tja, bei aller Liebe zur Kunst & zum dezent-provokativen Understatement...

Aber eine 550€ Luxustasche im #Alditüte Look vor den Schlafplätzen von Obdachlosen zu bewerben?

Das ist nicht mehr Kapitalismuskritik à la Brecht. /1 #LarsEidinger https://t.co/BaT0d6UnUM — Kristina Thomas (@kristina_t_t) 19. Januar 2020

Lars Eidinger reagiert nicht auf Kritik

Eidinger selbst reagierte zunächst nicht auf die Kritik - auf seinem Instagram-Account postete er am Sonntag zuletzt ein Hotelbett. In einem Interview mit dem Tagesspiegel hatte er zuvor über die Tasche gesagt: „Das ist überhaupt nicht als Luxusartikel gedacht, sondern eher als Hommage an die Dinge des täglichen Gebrauchs.“ Von der Tasche soll es eine limitierte Auflage von 250 Stück zu kaufen geben.

Auch die Zeit griff die Aktion in einem Kommentar auf: „Vielleicht wäre es ja hübsch, statt 250 Luxus-Aldi-Tüten mit Obdachlosen-Support zu verkaufen, einfach eine Corona von 250 Obdachlosen mit normalen Aldi-Tüten ins Adlon-Foyer zu führen“, hieß es süffisant.

Auch Michael Wendler war kürzlich in den Twitter-Trends - mit einem pikanten Intimfoto. Der Discounter Aldi muss sich unterdessen Kritik stellen - um die wohlbekannten Tüten geht es dabei nicht.