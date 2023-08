Video fängt beeindruckendes Phänomen ein: Delfin bringt Wasser zum Leuchten

Von: Felina Wellner

Einen Delfin hautnah aus dem Wasser springen sehen: Als wäre das nicht schon Zauber genug, wird ein Kajakfahrer zusätzlich von einem leuchtendem Naturschauspiel überrascht.

Florida – Kajakfahrer Justin Buzzi ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen: Am ersten August war er am Fuß des Haulover Kanals unterwegs und wurde Zeuge von einem traumhaften Meeresleuchten. Denn, obwohl es so aussieht, ist das strahlende Türkis unterhalb der Wasseroberfläche kein inszeniertes Lichtspiel.

Vor den Augen eines Kajakfahrers: So bringt ein Delfin das Meerwasser zum Leuchten

„Oh mein Gott“, „das ist verrückt“ – voller Bewunderung kommentiert Buzzi im Video, was er im Wasser erblickt. Anders als die Hai-Verfolgung einer Stand-up-Paddlerin teilt der Kajakfahrer in seinem Video eine schöne Meeresbegegnung. Immer wieder flackert türkisfarbenes Licht auf und zischt an ihm vorbei. Schließlich ist eine Flosse und dann für einen Moment der restliche Körper zu sehen. Ein traumhafter Anblick, der entstand, weil ein Delfin seine Beute jagte:

Die Jagd erfordert schnelle Bewegungen des Delfins

Auf die Bewegungsreize reagieren biolumineszente Algen

Berührt der Delfin die Algen, leuchten sie auf

Bei einem solchen natürlichen Leuchtwunder handelt es sich um Biolumineszenz. Ein bekanntes Beispiel sind Glühwürmchen, doch leuchtende Lebewesen sind auch in Ozeanen verbreitet. Laut Spektrum lösen Bewegungs- und Berührungsreize chemische Prozesse aus – in diesem Beispiel durch die Delfinjagd verursacht. Dabei wird die chemische Energie in elektronische Anregungsenergie umgewandelt und der Leuchteffekt entsteht.

„Der Kreislauf des Lebens ist so verrückt“ – Kajakfahrer bewundert Naturschauspiel

Auf Instagram teilte Justin Buzzi seine Videoaufnahme persönlich, bevor sie in diversen Medien geteilt und millionenfach gesehen wurde. Er hat sich selbst mit dem Meeresgeschehen auseinandergesetzt: Nur durch das eigene Leuchten können die sogenannten Dinoflagellaten überleben.

Er schreibt weiter, dass die kleinen Algen durch ihr Licht auf andere Fressfeinde, darunter kleine Fische, aufmerksam machen, um von sich selbst abzulenken. „Der Kreislauf des Lebens (und der Evolution) ist so verrückt, vor allem nachts, und noch mehr, wenn Biolumineszenz hinzukommt.“ (fw)