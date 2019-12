Todes-Drama in den Alpen: Mann geht mit seiner Frau auf Skitour - und löst Lawine aus

Bei einer Skitour wurde ein 60-jähriger Allgäuer am Sonntag von einer Lawine verschüttet. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Kleinwalsertal - Eine Skitour mit seiner Ehefrau endete für einen Mann am Sonntag tödlich. Der 60-Jährige und seine Frau, die beide aus dem Allgäu stammen, waren auf einen Berg im österreichischen Kleinwalsertal gestiegen. Doch bei der einer Abfahrt der Ifenmulde passierte das schreckliche Drama: Der 60-Jährige, der vorausgegangen war, löste eine Lawine aus und wurde von dieser erfasst und verschüttet. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Allgäuer Alpen: Nach Lawinenabgang Mann in drei Metern Tiefe gefunden

Rettungskräfte orteten den Mann etwa eine Stunde später mittels einer Sonde in drei Metern Tiefe und bargen ihn. Wiederbelebungsversuche durch zwei Notärzte vor Ort blieben erfolglos, der Verschüttete konnte nur noch tot geborgen werden. Seine Ehefrau wurde von dem Schneebrett nicht erfasst und blieb unverletzt.

Das Unglück ist in diesem Winter nicht das erste Lawinen-Drama: Im November wurde ein ganzes Dorf in Südtirol von einer Lawine verschüttet. In Ostoberbayern hat sich unterdessen auf glatter Straße ein tragischer Unfall ereignet.

