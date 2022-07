Alpen-Drama: Auto rast über Klippe und stürzt 50 Meter tief in See - Suche unterbrochen

Schweiz: Ein Polizist schwimmt zu einem Polizeiboot zurück, das im Vierwaldstättersee an der Stelle ankert, wo ein Auto am Sonntag in den See stürzte. Der Beamte hatte im Wasser Trümmerteile eingesammelt. © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Am Sonntagmittag stürzte ein Auto rund 50 Meter tief in einen Schweizer See. Einsatzkräfte konnten zunächst weder Insassen noch Auto bergen - das Fahrzeug könnte bereits auf dem Grund liegen.

Brunnen - Am Sonntag kam ein Auto in der Schweiz zwischen dem Mositunnel und Wolfsprung von der Fahrbahn ab und stürzte fast 50 Meter tief in den Vierwaldstättersee. Die Polizei vermutet, dass das Auto in rund 180 Meter Tiefe auf dem Grund des Sees liegt - weder das Fahrzeug selbst noch die Insassen konnten zunächst gefunden werden.

Schweiz: Auto kollidiert mit Felswand, durchbricht Absperrung und stürzt in Vierwaldstättersee

Der Vierwaldstättersee liegt am Schweizer Alpenrand in den Kantonen Uri, Schwyz, Luzern und Unterwalden und ist sowohl bei Einheimischen als auch Touristen beliebt. Am Sonntagmittag nun kam es an dem idyllischen See zu einer Tragödie auf der Axenstraße. Die Straße verbindet die Ortschaften Brunnen und Flüelen und verläuft entlang des Seeufers. Am Streckenabschnitt bei Wolfsprung ragt auf einer Seite der Fahrbahn eine senkrechte Felswand in den Himmel, auf der anderen Seite geht es steil nach unten.

Bei der Ortschaft Brunnen kurz nach dem Parkplatz Wolfssprung fuhr am Sonntagmittag ein Auto zunächst gegen die rechtsseitige Felswand. Durch den Aufprall am Fels wurde das Fahrzeug offenbar auf die Gegenfahrbahn geschleudert wie das Schweizer Portal Blick berichtete und durchbrach im Anschluss mit höherer Geschwindigkeit die Straßenabsperrung aus Metall. Das Auto stürzte rund 50 Meter tief über eine Felswand in den See.

Fahrzeug und Insassen weiterhin verschwunden: Polizei wartet auf Spezialboot

Ein Polizist sammelt Trümmerteile am Felsen an der Stelle ein, wo an der Axenstraße ein Auto am Sonntag von der Fahrbahn abkam und in den Vierwaldstättersee stürzte (Bild vom 25. Juli). © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Das Fahrzeug sei im See verschwunden, hieß es am Sonntag von Seiten der Polizei. Der Sucheinsatz ging über mehrere Stunden, doch weder Insassen noch das Fahrzeug konnten zunächst geborgen werden. Es wird vermutet, dass das Auto in rund 180 Meter Tiefe auf dem Grund des Sees liegt, berichtete die dpa.

Am Sonntag sammelten Polizisten Trümmerteile am Felsen und im Wasser ein - an der Stelle, wo das Auto in den See gestürzt war. Auch Taucher waren offenbar vor Ort. Sie kämen allerdings nur auf eine Tiefe von 40 Metern, wie ein Polizeisprecher Blick mitteilte. Die Suche wurde daher zunächst unterbrochen. Man warte nun auf ein Spezialboot, Ortungsgeräte und Unterwasserkameras. Voraussichtlich am Dienstagmorgen werde die Suche zusammen mit Spezialisten der Kantonspolizei fortgesetzt, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Montag mit. Der Einsatz könne mehrere Tage dauern, hieß es.

Unfall in der Schweiz: Verunglücktes Fahrzeug könnte aus Zürich stammen

Bislang hat die Polizei nur Puzzleteile an Informationen zum Unfallgeschehen. Zunächst war unklar, um welches Fahrzeug es sich handelte. Anhand der Trümmerteile, Zeugenaussagen sowie einem beim Aufprall an der Felswand abgerissenen Reifen, lässt sich nun Angaben des Bote zufolge offenbar erschließen, dass das verunfallte Fahrzeug ein dunkler SUV war. Die Kantonspolizei Schwyz bestätigte am Montag, dass das Auto im Kanton Zürich gemeldet sei. Die Beamten machten indes keine weiteren Angaben dazu, wie viele Personen im Fahrzeug saßen.

Aufnahmen einer Webcam am Wolfsprung, die auf die Unfallstelle blickt, wertet die Polizei nun offenbar aus. Die Kamera war nach dem Unfall zunächst abgestellt worden. Das letzte verfügbare Bild der Webcam zeigte am Sonntag jedoch gute Wetterverhältnisse und eine trockene Straße. Temporär wurde die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke an der Unfallstelle nun von bislang 80 auf 60 Stundenkilometer gesenkt. Dies soll der Sicherheit der Arbeiter während der Reparaturarbeiten am Geländer dienen, wie ein Sprecher beim Bundesamt für Straßen der Zeitung 20 Minuten mitteilte.