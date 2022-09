Tragisches Unglück in den Alpen: Wanderer aus Deutschland wird unter 500-Kilogramm-Brocken eingeklemmt

Von: Jennifer Lanzinger

Die Alpen prägen die Landschaft in Österreich. (Archivbild) © AustrianImages/Imago

Ein Paar aus Deutschland wandert in den österreichischen Alpen, da löst sich ein massiver Brocken und begräbt den Mann unter sich. Andere Wanderer eilten sofort zur Hilfe.

Flattach - Es ist ein tragisches Unglück, das sich am Sonntag in Kärnten in Österreich ereignet hat. Ein Mann aus Deutschland wandert mit seiner Ehefrau im Randbereich des Mölltaler Gletschers im Bundesland Kärnten, als er von einem rund 500 Kilogramm schweren Brocken eingeklemmt wird.

Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärt, stammt der Wanderer aus Stuttgart. Der 46-Jährige habe sich beim Wandern an einem Felsen abgestützt. Dabei soll der rund 500 Kilogramm schwere Brocken ins Rutschen gekommen sein, der Deutsche wurde von dem massiven Fels eingeklemmt.

Seine Frau und auch andere Wanderer hatten noch vergeblich versucht, den 46-Jährigen zu befreien. Alarmierte Rettungskräfte, die mit Hubschraubern Werkzeug und Geräte zur Unfallstelle flogen, versuchten den massiven Felsen anzuheben. Ganze drei Stunden dauerte das Vorhaben jedoch, erst dann konnte der Deutsche von dem Brocken befreit werden. Verletzt wurde der 46-jährige Wanderer aus Deutschland in ein Krankenhaus geflogen.

Ein weiteres Unglück ereignete sich ebenfalls am Wochenende. In der Schweiz ist ein 14-jähriger Wanderer ums Leben gekommen. Zwei weitere Jugendliche wurden verletzt.