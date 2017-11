Drei Tote in Haus gefunden - neue Infos offenbaren grausames Drama

Bei den Toten von Altfraunhofen (Landkreis Landshut) handelt es sich um einen 49-Jährigen, seine Lebensgefährtin und seine 80 Jahre alte Mutter, wie tz.de* berichtet.

Altfraunhofen - Nach dem Fund drei toter Erwachsener in einem Einfamilienhaus in Niederbayern gibt es noch keine Informationen zu den Hintergründen (Update weiter unten).

Die Polizei geht von einer Familientragödie aus. Angaben darüber, in welchem Verhältnis die Toten zueinander standen, konnte ein Polizeisprecher am Donnerstag zunächst nicht machen. Zu möglichen Hintergründen äußerte er sich in Absprache mit der Staatsanwaltschaft vorerst nicht.

In einem Haus in Altfraunhofen (Kreis Landshut) hatten Beamte nach einem telefonischen Hinweis am Mittwoch drei Leichen mit Schussverletzungen gefunden. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei nach ersten Erkenntnissen um die Bewohner des Hauses.

„Wir werden im Laufe des Tages nähere Informationen zu dem Vorfall bekannt geben“, so Polizeisprecher Johann Lankes gegenüber unserer Redaktion.

Update 8:26 Uhr: Bei den Toten von Altfraunhofen (Landkreis Landshut) handelt es sich um einen 49-Jährigen, seine Lebensgefährtin und seine 80 Jahre alte Mutter, wie tz.de* berichtet. Der Mann soll am Nachmittag an Allerheiligen die beiden Frauen erschossen und sich dann bei der Polizei gemeldet haben. Am Telefon nannte er gegen 15 Uhr die Adresse und lotste so die Polizisten zu dem Einfamilienhaus. Er kündigte bereits an, dass er beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Leben sein werde. Als die Beamten wenig später das Haus durchsuchten, fanden sie die drei Leichen. Der 49-Jährige hatte in der Zwischenzeit Selbstmord begangen.

