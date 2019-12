Amazon in Bad Hersfeld: Sechs-Tage-Streik kurz vor Weihnachten - Kommen die Päckchen noch pünktlich?

Droht zu Weihnachten das Geschenke-Chaos? Die Gewerkschaft Verdi ruft die Amazon-Beschäftigten in Bad Hersfeld in der Woche vor Weihnachten zu einem sechstägigen Streik auf.

Die Arbeitsniederlegung beginnt mit der Nachtschicht am Montag, 16. Dezember, und wird bis zum Ende der Spätschicht am Samstag, 21. Dezember, fortgesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. Welche Auswirkungen der sechstägige Streik auf den Versand der Amazon-Ware haben wird, ist unklar.

Verdi will die umsatzstarke letzte Woche des Weihnachtsgeschäfts dazu nutzen, um weiterhin Druck für Tarifverträge beim Online-Versandriesen Amazon zu machen. Die Beschäftigten, die sich an dem Streik beteiligen, finden nach wie vor, dass ihr Verdienst zu gering ist.

Amazon verweigere bislang Verhandlungen über Tarifverträge

Zur tariflichen Leistung gehöre für die Streikenden unter anderem ein Weihnachtsgeld, das für die über zwei Jahre beschäftigten Versandmitarbeiter derzeit 1536 Euro betragen würde, sagt Streikleiterin Mechthild Middeke in einer Pressemitteilung. Amazon zahle aktuell lediglich 400 Euro.

Gerade im Weihnachtsgeschäft würde von den Mitarbeitern einiges abverlangt. Stress und Überstunden stünden auf der Tagesordnung. "Das sollte ordentlich mit einem tariflichen Weihnachtsgeld honoriert werden", sagt Middeke. Amazon verweigere bislang Verhandlungen über Tarifverträge.

Amazon gibt Entwarnung: Päckchen kommen pünktlich

Kommen denn nun die Päckchen pünktlcih vor Weihnahcten an? Amazon-Pressesprecher Michael Schneider gibt Entwarnung: „Die Pakete kommen pünktlich an, denn der Großteil der Mitarbeiter kümmert sich ganz normal um Kundenbestellungen." Kunden könnten laut Schneider noch bis 20. Dezember mit Standardversand und bis 23. Dezember mit Premiumversand bestellen und die Bestellungen seien rechtzeitig vor Weihnachten da.

Amazon-Sprecher: Wir zahlen am oberen Ende vergleichbarer Jobs

Zudem betont der Pressesprecher, dass für alle Mitarbeiter in der Logistikbranche Amazon sicherlich einer der besten Arbeitgeber sei.: "Fragen Sie einfach die über 8000 Kollegen, die seit mehr als fünf Jahren bei uns sind und jeden Tag hervorragende Leistungen für die Kunden erbringen. Wir zahlen am oberen Ende vergleichbarer Jobs, bieten Zusatzleistungen und hervorragende Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.“

Streiks bei Amazon bereits am "Black Friday" und "Cyber Monday"

Am Montag, 16.12, treffen sich die Streikenden ab 10.30 Uhr in der Schilde-Halle in Bad Hersfeld zu einer Versammlung. Wie die Hessenschau berichtet, rechnet die Gewerkschaft damit, dass sich 400 bis 500 der Beschäftigten an dem Streik beteiligen werden.

Zuletzt hatten die Amazon-Mitarbeiter in Bad Hersfeld bereits an den Spartagen "Black Friday"* Ende November und am "Cyber Monday" Anfang Dezember* für eine bessere Bezahlung ihrer Arbeit gestreikt.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.