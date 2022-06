Amber Heard bankrott? Johnny Depp erhält anstatt Millionensumme vielleicht nur 350.000 US-Dollar

13 Millionen US-Dollar soll sie Depp unterm Strich zahlen, so lautet die Entscheidung der Jury. Die Summe könnte Heard in finanzielle Schwierigkeiten bringen. (Archivbild) © picture alliance/dpa/Pool AFP | Jim Watson

Der Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp kommt die Schauspielerin teuer zu stehen: 13 Millionen US-Dollar fordert die Jury für Depp. Doch der bekommt vielleicht nicht einmal ein Zehntel davon.

Fairfax – Amber Heard und Johnny Depp stritten die letzten Wochen in Fairfax, Virginia, um Summen, die dem Alltag entrückt erscheinen. Während Depp von Heard rund 50 Millionen US-Dollar forderte, konterte die Schauspielerin mit einer Klage auf 100 Millionen US-Dollar gegen ihren Ex-Mann. Am 01. Juni 2022 fiel nun das Urteil in dem spektakulären Prozess. Amber Heard könnte die Entscheidung, die unterm Strich pro Depp ausging, womöglich in große, finanzielle Schwierigkeiten bringen.

Amber Heard: Sie soll Johnny Depp 13 Millionen US-Dollar zahlen – Doch Rechtslage verhindert das

Nicht erst seit Hollywood-Klassikern wie „Die zwölf Geschworenen“ ist bekannt: Ein Rechtsstreit in den USA legt das Augenmerk aufgrund des Jury-Systems auf deutlich andere Aspekte, als dies beispielsweise hierzulande der Fall ist. Nicht ohne Grund fanden skurrile Körpersprache und anrührende Anekdoten derart häufig Eingang in den Prozess, dass vielerorts der Schrei laut wurde, es handele sich statt um ein Gerichtsverfahren vielmehr um eine groteske Inszenierung, um Jury und Öffentlichkeit für sich zu gewinnen.

Abseits der, an sich entscheidenden Frage nach Gerechtigkeit und Wahrheit etablierte sich Depp nachhaltig zum Publikumsliebling und scheint, wenn man das Urteil zugrunde legt, auch die Jury von seiner Sicht der Dinge überzeugt zu haben. Diese sprach zwar beiden Parteien Ansprüche zu, doch während Depp von Heard 15 Millionen US-Dollar erhalten solle, wurden Heard andersherum anstatt der beanspruchten 100 nur zwei Millionen US-Dollar zugebilligt. Die übrigen 13 Millionen US-Dollar, die Heard Depp demnach zukommen lassen müsste, stehen jedoch nicht im Einklang mit dem Recht im Bundesstaat Virginia.

Die Forderung, die Heard Depp gegenüber begleichen soll, teilt sich nämlich auf in Schadenersatz (zehn Millionen US-Dollar) und Strafschadenersatz (fünf Millionen US-Dollar). Während erstere Summe die Einbußen, die Depp durch Heard hatte, wiedergutmachen soll, dient zweitere dazu, das Verhalten der Schauspielerin abzustrafen. Allerdings ist für diesen „ahndenden“ Schadensersatz in Virginia eine Obergrenze von 350.000 US-Dollar vorgesehen. Somit schmilzt der Betrag, den die Jury – nachdem sie ihn erst völlig einzutragen vergessen hatte – Depp zuspricht, auf 10,35 Millionen US-Dollar.

Johnny Depp: Heard schuldet ihm nach Urteil Millionenbetrag – Unter Umständen geht Depp aber nahezu leer aus

Doch auch 10,35 Millionen US-Dollar sind eine verheerende Summe – nicht nur für den Durchschnittsverdiener, sondern wohl auch für Amber Heard. Wie der amerikanische Nachrichtensender CBS News mitteilt, soll fraglich sein, ob die Schauspielerin, deren tragende Rolle in den „Aquaman“-Filmen nahezu gestrichen wurde, den Millionenbetrag, der sich, abzüglich ihrer eigenen Ansprüche, immer noch auf 8,35 Millionen US-Dollar beläuft, aufbringen kann. Bereits im Prozess hatte Kathryn Arnold, Spezialistin für die Unterhaltungsindustrie, geschätzt, dass die negative Publicity wegen des Rechtsstreits mit Depp Heard als Schauspielerin rund 50 Millionen US-Dollar an Marktwert gekostet habe. Hollywood „mag ihr Schaffen, aber sie können nicht mit ihr arbeiten, denn jedes Mal, wenn ihr Name erwähnt wird, kocht die Negativität wieder hoch“, zitiert Newsweek die Expertin. Heard selbst hatte angegeben, bereits Anwaltskosten in Höhe von sechs Millionen US-Dollar begleichen zu müssen.

Zwar könnte Heard gegen das Urteil Berufung einlegen; wie Juristin Sandra Spurgeon zu bedenken gab, müsste die Schauspielerin in diesem Fall die in Frage stehende Summe inklusive Zinsen als Kaution hinterlegen. Sollte Depp das Urteil vollstrecken lassen wollen, könnte es im Falle der Zahlungsunfähigkeit für Heard ein „echtes Problem“ geben, so Spurgeon gegenüber CBS MoneyWatch.

Will Heard also nicht ihre künftigen Gehälter gepfändet sehen, bleiben ihr nur noch zwei Optionen. Die eine wäre, Konkurs anzumelden. Damit würde der Schadensersatz in Höhe von 10 Millionen US-Dollar entfallen; Heard wäre damit jedoch offiziell bankrott, zudem würde sie Depp weiterhin 350.000 US-Dollar schulden. Die andere Möglichkeit bestünde darin, ihren Ex-Mann um Mildtätigkeit zu bitten. Depp kann jederzeit, auch teilweise, auf die Millionensumme verzichten. Zwar beteuerte der Schauspieler im Gerichtsverfahren mehrmals, es ginge ihm einzig um die Wahrheitsfindung – doch Depp um einen Schuldenerlass zu bitten, wäre für Heard vermutlich ein äußerst schwerer Gang. In ihrem Statement zum Prozessausgang sprach die Schauspielerin die finanzielle Seite des Urteils nicht an – ob sie die Summe aufbringen wird, bleibt abzuwarten. (askl)