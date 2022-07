Bei Amsterdam: Ausflug mit tragischem Ende - Nur Tochter überlebt Unglück von deutscher Familie

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Tragisches Unglück einer deutschen Familie nordöstlich von Amsterdam. Im Bild die Einsatzkräfte. © ANP/Imago

Es sollte eine spaßige Kanufahrt werden: In den Niederlanden endete sie jedoch in einem tragischen Unglück, bei dem offenbar nur ein siebenjähriges Mädchen überlebte.

Amsterdam - Für eine deutsche Familie endete ein vermeintlich harmloser Wasserausflug nahe Amsterdam tödlich. Nach dem tragischen Kanu-Unfall in den Niederlanden gibt es nun Gewissheit über den Verbleib des Vaters: Der Mann sei tot geborgen worden, berichtete die Polizei. Dem Anschein nach hat lediglich eine der beiden Töchter (7) der vierköpfigen das Unglück überlebt. Die Suche nach der vermissten fünfjährigen kleinen Schwester im Gewässer Veluwemeer nordöstlich von Amsterdam wird fortgesetzt.

Niederlande: Deutsche Familie verunglückt beim Kanufahren - Offenbar nur eine Überlebende

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass das kleine Mädchen leider ebenfalls nicht überlebt hat. Die Mutter war bereits am Vortag leblos aus dem Wasser geborgen worden. Versuche, sie zu reanimieren, waren erfolglos. Keine Person der Familie trug bei dem Kanu-Ausflug eine Schwimmweste. Berichten zufolge werden nun auch Bagger eingesetzt, teilte die Polizei in Biddinghuizen (knapp 75 Kilometer von Amsterdam entfernt) mit.

Einsatzkräfte von Küstenwache und Polizei begaben sich mit Booten und Helikoptern auf die Suche nach dem kleinen Mädchen. „Ich bin sehr betroffen von der Tragödie, die sich heute Nachmittag auf dem Veluwemeer ereignet hat. Was ein schöner Urlaubstag für eine deutsche Familie auf dem Wasser werden sollte, endete in großer Traurigkeit“, erklärte der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Dronten in einem Statement.

Deutsche Familie verunglückt auf dem Veluwemeer - Probleme durch schnelles Boot?

Wie es zu dem tragischen Unglück gekommen ist, darüber konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Die Familie war mit einem Kanu auf dem Gewässer Veluwemeer gleich beim IJsselmeer unterwegs, einer bei Urlaubern beliebten Region. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein schnelleres Boot womöglich das leichte Kanu ins Wanken gebracht hat und dann zum Kentern. Das siebenjährige Mädchen - allem Anschein nach die einzige Überlebende - konnte sich an eine Boje festklammern und gerettet werden. Sie befindet sich mittlerweile in einem Krankenhaus. Das Kanu wurde nach dem Unfall bei einer kleinen Insel gefunden.

Das Unglück erinnert an einen tödlichen Unfall am Gardasee, der demzufolge aus einem ähnlichen Szenario entstanden sein könnte: Touristen hatten mit einem Motorboot ein Segelboot gerammt, woraufhin zwei Personen ums Leben kamen. (PF mit dpa)