Triebwerkausfall bei Österreich-Boeing - „Mayday“ mit 163 Passagieren an Bord

Von: Martina Lippl

Kurz nach dem Start meldeten die Piloten über Funk „Mayday“. Ein Flugzeug der Austrian Airlines (AUA) musste außerplanmäßig umkehren. 162 Passagiere waren an Bord.

Wien/Washington – Zwischenfall bei einer Maschine der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines (AUA): Kaum in der Luft funkten die Piloten „Mayday“ – eine Luftnotlage. Die Boeing 767-300ER war am Sonntag von Washington (USA) nach Wien (Österreich) gestartet. Kurz nach dem Start noch im Steigflug fiel ein linkes Triebwerk aus, berichtet der Aviation Harald. 163 Menschen waren demnach auf dem Transatlantikflug an Bord der Maschine.

Mayday kurz nach dem Start: Boeing 767 muss umkehren

Bevor das AUA-Flugzeug zur Sicherheitslandung* ansetzte, flog die Maschine in 14.000 Fuß (rund 4.200 Meter) Warteschleifen, damit die Crew die Checklisten abarbeiten konnte. 30 Minuten später landete die Boeing wieder sicher am Flughafen Dulles in Washigton, ist beim österreichischem Luftfahrtmagazin Austrian Wing zu lesen. Wie viel Kerosin die Maschine ablassen musste, ist zunächst unbekannt. „Fuel Dumping“ sorgt in Deutschland immer wieder für Schlagzeilen.

Austria-Airlines-Flug nach Notlandung gestrichen

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag (17. April). Das Flugzeug befindet sich nach der außerplanmäßigen Landung am Sonntagabend immer noch am Boden in Washington. Austrian Airlines begeisterte schon mit einem Stimmungsaufheller gegen Corona-Frust. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA *Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version, hieß es, das Flugzeug zur Notlandung ansetzte. In diesem Fall handelte es sich um eine Sicherheitslandung. Wir haben den Fehler korrigiert.