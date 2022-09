Andorra la Vella: Die Hauptstadt von Andorra

Teilen

Andorra La Vella, Hauptstadt von Andorra © KTH / IMAGO

Die Hauptstadt Andorras ist Andorra la Vella. Sie liegt zwischen Frankreich und Spanien in den Pyrenäen und sie ist die höchstgelegene Hauptstadt Europas.

Andorra la Vella, die Hauptstadt des Pyrenäenstaates, der zur Ländergruppe der europäischen Zwergstaaten gehört, ist mit knapp 24.000 Einwohnern auch die größte Stadt Andorras. Sie liegt auf einer Höhe von 1.011 Metern und damit ist sie zugleich die höchstgelegene Hauptstadt Europas. Andorra la Vella ist bekannt für Shoppingerlebnisse in der Avinguda Meritxell, dem Geschäftszentrum und der Einkaufsmeile, an der zahlreiche hochwertige Marken-Geschäfte, Kaufhäuser und Einkaufszentren zum exklusiven Einkaufen einladen. Hier ist das Herzstück des wirtschaftlichen Lebens Andorra la Vellas und des Fürstentums.

Andorra la Vella – die Lage der Hauptstadt Andorras

Andorra la Vella, die Hauptstadt des unabhängigen Fürstentums liegt von zahlreichen Gipfeln umgeben im Südwesten des Pyrenäenstaates zwischen Spanien und Frankreich und ist nur 2 Stunden von Barcelona und 2,5 Stunden von Toulouse entfernt.

Die Hauptstadt des Zwergstaates liegt nicht nur auf ca. 1.010 Metern Höhe, sondern sie ist auch von ungefähr 65 Gipfel des Fürstentums umgeben, die mehr als 2.000 Meter Höhe aufweisen.

Klima und Durchschnittstemperaturen der Hauptstadt Andorras

Das Klima der Hauptstadt Andorras ist gemäßigt und es gibt vorwiegend kalte Winter sowie warme und trockene Sommer. Die meteorologischen Sommermonate sind Juni, Juli, August und September. Über das ganze Jahr gibt es deutliche Niederschläge in Andorra la Vella und der Monat Mai hat immerhin durchschnittlich 16,23 Regentage. Die Temperaturschwankungen bewegen sich von durchschnittlich −1 Grad Celsius im Januar und bis zu 20 Grad im Juli, sodass die Jahresdurchschnittstemperatur in der Stadt bei 5,3 Grad Celsius liegt.

Die Bevölkerung, Einwohnerentwicklung und Sprache in Andorra la Vella

Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Hauptstadt Andorras ca. 1.200 Einwohner und nach dem 2. Weltkrieg stieg die Einwohnerzahl kräftig an. Heute leben in Andorra La Vella knapp 24.000 Menschen aber nur 33% der Bevölkerung sind einheimische Andorraner. Spanier bilden mit 43% die Mehrheit der Einwohner, Portugiesen machen 11% und Franzosen 7% aus. Ursächlich für das Wachstum der Bevölkerung war vor allem die Einwanderung, hauptsächlich aus Spanien, Portugal und Frankreich. Zusätzlich leben in der Hauptstadt des Zwergstaates Arbeitsmigranten aus Marokko, Argentinien oder den Philippinen. Wohlhabende Ausländer stellen eine weitere Gruppe von Einwanderern, unter anderem aus Deutschland, den Niederlanden und aus Großbritannien, für die die geringe Steuerpflicht der Grund der Einwanderung war. Katalanisch ist die offizielle Sprache in Andorra, daneben wird auch spanisch, portugiesisch und französisch gesprochen. Die Mehrheit der Einwohner sind Katholiken. Knapp die Hälfte der Bevölkerung Andorras ist in Andorra la Vella und in der Nachbargemeinde Escaldes-Engordany ansässig, die mittlerweile mit der Hauptstadt verschmolzen ist.

Die Geschichte Andorra la Vellas – der Hauptstadt Andorras

Bis heute ist das genaue Gründungsdatum der Stadt nicht bekannt. Wahrscheinlich wurde sie von den Andosinen, einem Stamm, der in den Pyrenäen lebte, bereits in vorchristlicher Zeit gegründet. Als 1287 durch eine Zusammenlegung der französischen und katalanischen Oberhoheit in diesem Gebiet der neue Pyrenäenstaat Andorra entstand, war Andorra la Vella sogleich die Hauptstadt und das Zentrum des neuen Staates, weil sie gegenüber den anderen andorranischen Ortschaften besondere Rechte besaß. Aus dieser Zeit stammen noch einige Straßen und Gebäude in der Altstadt. Das bedeutendste Gebäude ist die „Casa de la Vall“, das im 16. Jahrhundert erbaut wurde und seit 1702 als Parlamentshaus dient. In dieser Zeit war Andorra la Vella das Zentrum eines isolierten Feudalstaates.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Andorra als Staat nicht sonderlich beachtet und der Pyrenäenstaat gehörte auch nicht zu den Unterzeichnerstaaten des Versailler Vertrages. Nach einem Putschversuch und politischen Unruhen im Jahre 1934 entwickelte sich sehr langsam eine Demokratie.

Andorra besitzt seit 1993 eine eigene Verfassung, die unter anderem festlegt, dass der Regierungssitz in Andorra la Vella liegt, die somit auch offiziell die Hauptstadt des Zwergstaates wurde. Diese erste geschriebene Verfassung des Zwergstaates hat auch schrittweise zur internationalen Anerkennung des Landes beigetragen.

Andorra la Vella – das wirtschaftliche Zentrum Andorras

Die Hauptstadt Andorras ist der Mittelpunkt des Wirtschaftsnetzes, das Industriezentrum des Landes und alle Banken des Landes befinden sich in der Hauptstadt. Der Euro ist offizielles Zahlungsmittel, auch wenn Andorra kein Mitglied der Europäischen Union ist. Die nächstgelegenen Flughäfen befinden sich auf französischer Seite in Toulouse und Perpignan sowie in Girona bzw. Barcelona in Spanien, die jeweils ungefähr 3 Stunden von Andorra la Vella entfernt liegen. Da es in Andorra keinen Schienenverkehr gibt, ist die Hauptstadt lediglich durch ein kleines lokales Busnetz mit dem Ausland verbunden. Über drei Viertel des Bruttoinlandsprodukts werden über die jährlich 15 Millionen Besucher des Landes erwirtschaftet. In Andorra oder in Andorra la Vella können die Besucher und Reisende nicht nur gut einkaufen, der Pyrenäenstaat ist vor allem für Wintersportler interessant. Denn Andorra la Vella ist immerhin von 65 Berggipfeln umgeben, die höher liegen als 2.000 Meter und die Wintersportfans können sich auf insgesamt 305 Pistenkilometer freuen, die von 123 Skiliften erschlossen werden. Skifahrer und Snowboarder kommen zwischen Januar und März nach Andorra la Vella, denn dann ist Schnee garantiert.

Andorra und Andorra la Vella ist neben seinen Skiorten natürlich auch als Steueroase bekannt, in der zollfreies Einkaufen möglich ist, denn nicht umsonst wird der Zwergstaat und seine Hauptstadt als der größte Duty-Free-Shop Europas bezeichnet. Speziell an den Wochenenden bietet Andorra la Vella ein Bild pulsierenden Wirtschaftslebens. Tausende von Menschen kommen aus Frankreich und Spanien, um hier preiswert einzukaufen. Es gibt ein großes Angebot von Restaurants, Hotels und eleganten Geschäften, die Waren aus aller Welt anbieten. Die Kauf- und Warenhäuser in Europas höchstgelegener Hauptstadt bieten den Einkaufstouristen alles was das Herz begehrt. Man sieht neueste französische und italienische Mode, exklusiven Schmuck und Uhren, elegante Parfüms aller Marken, Fotoapparate, Elektroelektronik, Feinschmeckereien aus aller Herren Länder und natürlich Spirituosen und Tabak zu sehr günstigen Preisen. Auch die führenden Autohersteller sind in Andorra vertreten und man sieht Rolls-Royce oder Jaguar, Porsche, VW oder die Japaner. Und die beiden großen deutschen Automarken BMW und Mercedes sind mit einem großen Service-Center unter einem Dach vertreten.

Immer wieder sind viele Steuergeplagte verwundert darüber, dass Andorra das einzige Land in Europa ohne Finanzamt ist. Der Zwergstaat hat keine Probleme mit Steuern oder Steuerschulden. Mit einem 3-5%igen Zoll auf alle Waren, die das Land importiert, finanzieren die Andorraner ihren soliden Staatshaushalt. Es werden keinerlei direkte Steuern erhoben und es gibt keine Einkommens- oder Körperschaftssteuer, weder Vermögens- noch Erbschaftssteuer und es gibt keine Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer und ebenfalls keine Grunderwerbssteuer. Seit Jahren ist der Bauboom ungebrochen und immer mehr Steuerunwillige strömen in die Steueroase des kleinen Fürstentums in den Pyrenäen hinein. Mittlerweile leben in dem Zwergstaat ungefähr 300 Deutsche und mehr als 2.000 Engländer. Bereits 1990 wurde mit Brüssel ein Vertrag über eine Zollunion mit der Europäischen Gemeinschaft für industrielle Produkte abgeschlossen, und dieses Abkommen ermöglicht, dass Käufer bei Produkten aus Drittländern, die dann nicht mehr mit Andorras Zoll belastet werden dürfen, den überwiegenden Teil der Zölle von der Europäischen Gemeinschaft zurückerhalten. Damit behält Andorra als Drittland die Steuerhoheit und bleibt damit befreit von direkten Steuern. Das bedeutet, dass Andorra la Vella weiterhin die sehr günstigen Einkaufsmöglichkeiten anbieten kann und somit ist Andorra als bedeutendste und interessante Steueroase in Europa auch zukünftig gesichert.