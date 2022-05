Nach nur vier Minuten fiel der Hammer: Bild von Hollywood-Ikone versteigert – für 195 Millionen Dollar

Von: Janine Napirca

Pablo Picasso fällt im Ranking ab: Auf Platz zwei befindet sich jetzt „Shot Sage Blue Marilyn“. Die Dargestellte dürfte vielen bekannt sein.

Mit 195 Millionen Dollar - das sind umgerechnet etwa 185 Millionen Euro - knackt das Marilyn-Monroe-Portrait von Andy Warhol gleich zwei Rekorde: Zum einen wurde noch nie so viel für ein Kunstwerk eines US-Künstlers bezahlt, zum anderen ist bislang kein anderes Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert so viel wert gewesen.

Bei einer Kunstauktion in New York wurde das berühmte Kunstwerk „Shot Sage Blue Marilyn“ zum Auftakt der traditionellen Frühjahrsauktionen beim Auktionshaus Christie‘s versteigert. Die Versteigerung dauerte laut der Nachrichtenagentur nur vier Minuten. Es ist nicht das erste Mal, dass Christie‘s Kunst von Andy Warhol an den Mann beziehungsweise die Frau bringt.

Die Einnahmen von Warhols Marilyn sollen für wohltätige Zwecke verwendet werden

Das Kunstwerk „Shot Sage Blue Marilyn“ von Andy Warhol entstand 1964 und basiert auf einer Fotografie der berühmten Schauspielerin. Es zeigt Marilyn Monroe mit gelben Haaren, roten Lippen und türkisem Lidschatten vor einem blauen Hintergrund.

„Shot Sage Blue Marilyn“ wurde zum Auftakt der traditionellen Frühjahrsauktionen beim Auktionshaus Christie‘s versteigert. © John Angelillo/Imago

Es stammt aus der Stiftung Thomas und Doris Ammann in Zürich. Die Einnahmen aus der Versteigerung sollen für wohltätige Zwecke verwendet werden. Das Kunstwerk von Andy Warhol gilt als absoluter Höhepunkt der amerikanischen Pop Art.

So hält der beim Auktionshaus Christie‘s für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts zuständige Alex Rotter die „Shot Sage Blue Marilyn“ für „eines der großartigsten Gemälde aller Zeiten und „das bedeutendste Bild des 20. Jahrhunderts, das in dieser Generation versteigert wird.“ Die Marilyn von Andy Warhol sei der absolute Höhepunkt des amerikanischen Pop, denn als Versprechen des amerikanischen Traums beinhalte es „Optimismus, Fragilität, Ruhm und Ikonographie“.

Andy Warhols Werk „Shot Sage Blue Marilyn“ kann sich mit Leonardo Da Vinci und Pablo Picasso messen

Mit dem bei der Versteigerung erzieltem Verkaufspreis verdrängt Andy Warhol Pablo Picasso von Platz 2. Denn im Jahr 2015 war Picassos „Die Frauen von Algier“ für 179,4 Millionen Dollar versteigert worden. Lediglich ein Kunstwerk brachte bei einer Versteigerung noch mehr Geld ein: Das Gemälde „Salvator Mundi“ von Leonardo da Vinci aus dem 16. Jahrhundert wurde 2017 für 450,3 Millionen Dollar versteigert und ist damit das teuerste je bei einer Auktion verkaufte Kunstwerk der Welt.

Auktionshäuser rechnen mit weiteren Top-Rekorden bei kommenden Versteigerungen von Kunstwerken

Der Rekordpreis von Andy Warhols Marilyn Portrait soll erst der Anfang gewesen sein. Christie‘s und Sotheby‘s, aber auch kleinere Auktionshäuser, rechnen mit weiteren erfolgreichen Versteigerungen. So sollen beispielsweise Kunstwerke von Gerhard Richter, Mark Rothko, Willem de Kooning und Sigmar Polke unter den Hammer kommen. Das Auktionshaus Sotheby‘s erwartet für Picassos „Femme nue couchée“ aus dem Jahr 1932 mehr als 60 Millionen Dollar, für ein Venedig-Bild von Claude Monet circa 50 Millionen Dollar. (jn)