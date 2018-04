Angriff auf Kellner schockiert Prag - Touristen in Haft

Ein brutaler Angriff von Touristen auf einen Kellner hat in Tschechien Empörung ausgelöst. Nun sind zwei Verdächtige festgenommen worden.

Prag - Gegen zwei Verdächtige aus den Niederlanden sei nun ein Strafverfahren wegen mutmaßlicher schwerer Körperverletzung eingeleitet worden, teilte ein Polizeisprecher in Prag am Mittwoch mit. Sie sollen in Haft bleiben. Drei weitere junge Männer aus der Gruppe müssen sich demnach wegen öffentlicher Ruhestörung verantworten.

Nach Darstellung der Ermittler hatte mehrere Kellner die Gruppe aufgefordert, an den Tischen des Lokals im Prager Stadtzentrum keine mitgebrachten alkoholischen Getränke zu konsumieren. Daraufhin sei einer von ihnen mit Fäusten geschlagen, zu Boden geworfen und getreten worden. Er blieb bewusstlos liegen und musste später im Krankenhaus am Kopf operiert werden.

Überwachungskameras filmten die Tat. Nach einem öffentlichen Fahndungsaufruf wurden sieben Verdächtige im Alter zwischen 24 und 32 Jahren am Prager Flughafen gefasst werden. Zwei von ihnen kamen inzwischen wieder auf freien Fuß, weil sie sich nicht an der Schlägerei beteiligt hatten - unter ihnen nach Angaben der Agentur CTK ein niederländischer Polizist.

