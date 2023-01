Zweisamkeit in Berliner Villa: Anne Will (56) und junge Autorin (30) sollen frisch verliebt sein

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Anne Will orientiert sich neu. Neben dem Ende ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow soll sich nun mit einer neuen Partnerin gesehen worden sein.

Berlin – Für Anne Will begann das Jahr 2023 mit einem großen Schritt. Nach 16 Jahren beendet sie zum Jahresende ihre gleichnamige Polit-Talkshow in „Das Erste“. Und während sie sich beruflich neu orientieren will, scheint es auch privat eine große Veränderung zu geben. An ihrer Seite tauchen wohl neuerdings regelmäßig zwei neue Begleiter auf: ein Hund und dessen junge Besitzerin.

Zweisamkeit in Berliner Villa: TV-Journalistin Anne Will (56) frisch in junge Autorin (30) verliebt

Vier Jahre ist es her, seitdem sich Anne Will von der Publizistin und Verlegerin Miriam Meckel (55) trennte. Seitdem war der Öffentlichkeit von keiner weiteren Partnerschaft bekannt – bis jetzt. Wie bild.de von Freunden der Moderatorin erfahren haben will, soll sie recht regelmäßig romantischen Besuch von einer Frau bekommen, die ebenfalls keine Unbekannte ist. Helene Hegemann (30) soll Wills Partnerin sein.

Anne Will und ihre Partnerin Helene Hegemann verbringen aktuell viel gemeinsame Zeit in der Wills Villa in Berlin-Zehlendorf. © Peter Hartenfelser/imago; NDR/Wolfgang Borrs/obs

Kennengelernt im Theater: Neue Partnerin von Anne Will ist Autorin

Das Leben im Fokus der Öffentlichkeit dürfte die junge Autorin kennen. Mit 17 Jahren schrieb sie ihr Romandebüt „Axolotl Roadkill“, fuhr damit viele gute Kritiken ein und verfilmte sieben Jahre später das Buch. In Berlin arbeitet sie als freie Autorin und veröffentlichte letztes Jahr ein weiteres Werk. Kennengelernt haben sich die beiden bei gemeinsamen Theaterbesuchen, schreibt bild.de. Hegemanns Vater ist Dramaturg und Autor.

Indessen hat Will laut bild.de angekündigt, nach ihrem TV-Ende weiterhin als Moderatorin arbeiten will – nur ab 2024 auf Theaterbühnen. Weder Will noch Hegemann hat bisher auf eine Anfrage von bild.de reagiert und dazu Stellung genommen.

Derweil haben Fans der populären TV-Sendung noch elf Monate vor sich, in denen wöchentlich eine Folge „Anne Will“ erscheint. Vergangenen Sonntag diskutierten die Gäste über den Ukraine-Krieg und europäische Waffenlieferungen. Besonders innig stritten sich SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und der Politikwissenschaftler und Militär-Experte Prof. Carlo Masala.