Russische Flugzeuge stranden in Antalya

Hunderte von russischen Touristen sind in der Türkei gestrandet, weil ihre Flüge ausfielen. Manche Reisende warten seit über zwei Tagen auf ihren Flieger.

Antalya – Mindestens 400 russische Touristen und Touristinnen strandeten nach einer Reihe von Flugzeugpannen über zwei Tage lang am Flughafen von Antalya in der Türkei, teilte die russische Fluggesellschaft Red Wings Airlines am Montag in einer Erklärung mit. Die Reisenden saßen teils elf Stunden im Flugzeug fest, mehrere Passagiere kollabierten. Ursache für das Chaos sind vermutlich westliche Sanktionen gegenüber der russischen Fluggesellschaft.

Probleme bei Rückflügen: Hunderte russische Urlauber sitzen in der Türkei fest

Zwei Flüge der russischen Fluggesellschaft mit Sitz in Moskau konnten nicht starten, weil die technischen Probleme an Flugzeugen nicht behoben werden konnten. Die betreffenden Maschinen gehören beide der Billigfluggesellschaft Red Wings aus Russland, berichtet die Moscow Times: „Zwei der drei Boeing 777-Flugzeuge in der Flotte der Fluggesellschaft waren aus technischen Gründen gleichzeitig außer Betrieb“, so Red Wings Airlines in einer Erklärung.

Der Luftfahrtsektor gehört zu den Branchen, die am stärksten von den westlichen Sanktionen gegen Russland betroffen sind. Die großen Flugzeughersteller Boeing und Airbus haben die Lieferung von neuen Flugzeugen und Ersatzteilen nach Russland gestoppt. Technische Probleme werden seitdem häufiger. Fluggesellschaften des Landes sind beispielsweise dazu übergegangen, aus den am Boden liegenden Flugzeugen ausgebaute Teile wiederzuverwenden. Das dauert aber sehr lange.

Opfer westlicher Sanktionen? Hunderte russische Touristen stranden in der Türkei, weil Flüge ausfallen

Die Touristen sollten am Samstag von der türkischen Stadt Antalya nach Jekaterinburg zurückkehren, aber der Flug wurde mehrmals ohne Erklärung verschoben. Eine „anonyme Quelle aus der Luftfahrtbranche“ sagte Nachrichten-Website E1.ru, dass eine der havarierten Boeing-777 auf dem Moskauer Flughafen Schukowski repariert wurde. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft des russischen Föderationskreises Ural, in dem Jekaterinburg liegt, sitzen 410 Menschen seit mindestens 48 Stunden in der Türkei fest.

Russische Passagiere 11 Stunden in Flugzeug eingeschlossen: Mehrere Personen kollabieren

Ein zweiter Red-Wings-Flug von Antalya zum Flughafen Schukowski in der Region Moskau blieb mehr als elf Stunden am Boden, wobei drei Passagiere in Ohnmacht fielen und ein Passagier eine Panikattacke erlitt, wie Mash, ein Kanal der Nachrichten-App Telegram mit angeblichen Verbindungen zu den russischen Sicherheitsdiensten, berichtete. Eine Fehlfunktion des Triebwerkskühlsystems soll danach der Grund dafür gewesen sein, dass die zweite Boeing nicht abhob.

Red Wings teilte in seiner Erklärung mit, dass es ein zusätzliches Flugzeug von der russischen Charterfluggesellschaft Ikar geliehen habe, das Touristen von Jekaterinburg nach Antalya transportieren und die 410 gestrandeten Touristen auf einem Rückflug zurückbringen würde.

Fluggesellschaften von Sanktionen nach Russland-Einmarsch in die Ukraine schwer betroffen

Kurz nach dem Einmarsch Russland in die Ukraine verhängte der Westen schwere Sanktionen gegen Russland, die die Luftfahrtindustrie des Landes stark beeinträchtigen.

Infolgedessen kündigte der Kreml Anfang dieses Jahres an, die „Kannibalisierung“ zu legalisieren. Russische Ingenieure bauen nun brauchbare Teile aus einigen Flugzeugen aus, um andere in Betrieb zu halten – auch wenn dies oft lange dauert. Die fehlende Wartung von Flugzeugen hat bereits zu mehreren Unfällen geführt, wie die unabhängige russische Nachrichtenagentur Arbat berichtet. So musste ein Aeroflot-Flug im Januar wegen eines defekten Toilettensystems notlanden, während ein anderes Flugzeug einen Monat später wegen einer Fehlfunktion der Klimaanlage zur Landung gezwungen war.

