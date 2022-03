Gigantischer Eisberg in der Größe Roms löst sich – „Anzeichen für das, was kommen mag“

Von: Kai Hartwig

Ein Satellitenbild zeigt den abgebrochenen Conger-Eisschelf (blauer Kreis). © Copernicus Sentinel data 2022/dpa

Ein enorm großer Eisberg löst sich in der Antarktis vom Festland. Experten beruhigen vorerst, doch sie befürchten eine dramatische Entwicklung.

London – Mit etwa 1200 Quadratkilometern Größe besitzt er eine Fläche wie Italiens Hauptstadt Rom. Ein Eisberg diesen Ausmaßes hat sich einem Bericht zufolge in der Antarktis gelöst.

Wie der britische Guardian berichtet, sei der Mega-Eisberg bereits Mitte März vom Festland abgebrochen. Dies sollen Polarforscher der Zeitung bestätigt haben. Auch das Nationale Eiszentrum der USA hatte den Vorgang, dass sich der Eisberg gänzlich von der Antarktis gelöst habe, bekannt gegeben. Der Begriff Eisschelf (auch Schelfeis) steht für große Eisplatten, die zwar auf dem Meer schwimmen, aber dennoch mit dem Festland verbunden sind.

Es ist nicht der erste enorme Eisberg, der sich von dort aus auf Wanderschaft macht. Im vergangenen Jahr brach in der Antarktis der größte Eisberg der Welt ab.

Antarktis: Eisberg so groß wie Rom löst sich – „Anzeichen für das, was kommen mag“

Laut Einschätzung der Nasa-Expertin Catherine Colello Walker handelt es sich auch bei dem Conger-Eisschelf um „einen der bedeutsamsten Abbrüche in der Antarktis seit den frühen 2000er Jahren“. Die Forscherin hält größere Auswirkungen des Schelfeis-Abbruchs für unwahrscheinlich. „Es ist ein Anzeichen für das, was kommen mag“, warnte sie dennoch im Gespräch mit dem Guardian.

Das Schrumpfen des Conger-Eisschelfs sei schon Mitte des ersten Jahrzehnts nach der Jahrtausendwende vorangeschritten, schilderte Walker. Zunächst in eher gemächlichem Tempo. Seit Anfang 2020 habe sich das Tempo allerdings extrem erhöht. Schließlich habe die Oberfläche des Eisbergs am 4. März 2022 lediglich die Hälfte seiner Größe im Januar dieses Jahres betragen. Unmittelbar danach begann sich der riesige Eisberg zu bewegen, wie Satellitendaten zeigen.

Doch was bedeutet die Reise des Conger-Eisschelfs für den Meeresspiegel? Aus Sicht von Matt King, Leiter eines antarktischen Forschungszentrums in Australien, gibt es vorerst keinen Grund zur Sorge. Einen starken Anstieg des Meeresspiegels, unmittelbar hervorgerufen durch den Eisberg-Abbruch in der Anarktis, hält er nicht für möglich. Dafür sei der Gletscher hinter dem Conger-Eisschelf zu klein. „Wir werden angesichts der Erderwärmung mehr Schelfeis abbrechen sehen“, sagte King dem Guardian und hält das jüngste Phänomen am südlichen Polarkreis für einen bedenklichen Vorboten: „Wir werden riesige Eisberge, viel größer als diesen, abbrechen sehen, die bislang große Eismassen zurückhalten – genug, um den weltweiten Meeresspiegel deutlich ansteigen zu lassen.“

Antarktis zu warm: Bedenklicher Temperaturanstieg sorgt für Rekordwerte

Die Weltwetterorganisation (WMO) beobachtet dieser Tage im Osten der Antarktis eine „außergewöhnliche und beispiellose Hitze“. So wurden am 18. März an der Forschungsstation Concordia minus 12,2 Grad gemessen, diese Temperatur ist um 40 Grad wärmer als der Durchschnittswert des Wetters in dieser Region um diese Jahreszeit. Auch der bislang mildeste März-Wert dort war um 20 Grad kälter.

Eigentlich ist die betreffende Region als trockenste, windigste und kälteste der Welt bekannt. Nach Ansicht der Meteorologen ist ein „atmosphärischer Fluss“ der Grund für die beispiellosen Temperaturen und das untypische Klima. Darunter versteht man ein Band mit feuchtigkeitsgesättigter Luft wenige Kilometer über der Erdoberfläche, das Wärme und Feuchtigkeit transportiert. Inwiefern der atmosphärische Fluss auch im Zusammenhang mit dem Abbruch des Eises stehe, muss man weiter erforschen, sind sich viele Experten einig. (kh)