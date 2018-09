Nach Autounfall ihrer Mutter: Bekannte Radio-Moderatorin weint am Mikro

Gänsehaut-Moment bei Antenne Bayern: Moderatorin Evi Ott konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, als Ersthelferin Jessica aus Bamberg ins Studio kam.

München - Es war ein besonders emotionaler Moment am Donnerstag im Studio von Antenne Bayern: Moderatorin Evi Ott schossen die Tränen in die Augen. Am Sonntag hatte ihre Mutter auf der A8 bei Neusäß nahe Augsburg einen schweren Unfall. Die 67-Jährige saß im qualmenden Auto auf der Autobahn, als die 23-jährige Jessica aus Bamberg zu ihr eilte.

„Sie war da, hat geholfen, sie hat meiner Mutter das Gefühl von Sicherheit gegeben“, sagte die bekannte Radiofrau am Mikrofon. Mehr noch: Die Ersthelferin befreite auch den Hund der Verletzten aus dem Kofferraum und kümmerte sich um das Tier, während sie im Krankenhaus untersucht wurde. „Jessica ist ein Engel, sagt meine Mutter.“

Als die Ersthelferin live in der Sendung ins Studio kam, wurde sie von Evi Ott innig umarmt. „Danke, danke, danke, danke“, flüsterte die Moderatorin ihr immer wieder ins Ohr.

