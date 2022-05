Frau kauft 2000 Jahre alte Büste für 33 Euro: Römisches Kunstwerk soll nun nach Deutschland zurückkehren

Von: Janine Napirca

Einst nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg verschollen, soll eine antike Büste ins Pompejanum in Aschaffenburg zurückkehren. © Imagebroker/Imago

Eine einst verschollene Büste soll 2023 wieder ins Pompejanum nach Aschaffenburg zurückkehren. Eine US-Amerikanerin kaufte die antike Skulptur für umgerechnet 33 Euro und will sie an den rechtmäßigen Besitzer zurückgeben.

Die US-Amerikanerin Laura Young erwarb im Jahr 2018 in einem Second-Hand-Laden in Texas eine Büste aus Marmor für 35 Dollar, das sind umgerechnet in etwa 33 Euro. Nach dem Kauf begann die neugierige Amerikanerin Nachforschungen anzustellen. Das Auktionshaus Sotheby‘s bestätigte einem Bericht von Focus.de zufolge, dass die Marmorbüste 2000 Jahre alt ist und aus dem antiken Rom stammt.

Antike Büste aus Marmor für 33 Euro zeigt Sohn eines Verbündeten Cäsars

Es soll sich dem Bericht nach um ein Porträt von Sextus Pompejus handeln. Der römische Militärführer war der Sohn von Pompejus der Große – einem Verbündeten Julius Cäsars. Zum ersten Mal erwähnt wurde die Büste laut Instagram-Post von Laura Young 1883 in der Kunstsammlung von König Ludwig I. von Bayern. Dieser ließ in Aschaffenburg ein maßstabsgetreues Modell eines Hauses aus Pompeji bauen und nannte es Pompejanum.

US-Soldat stahl wohl 33-Euro-Büste von den Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg

Im Januar 1944 griffen die Alliierten Aschaffenburg an und beschädigten das Pompejanum schwer. Obwohl es ab 1960 restauriert und 1994 als Museum wiedereröffnet wurde, blieb die Büste verschollen. Man vermutet, dass ein US-Soldat sie nach Texas gebracht hat, woraufhin Laura Young sie 2018 in einem Second-Hand-Laden entdecken konnte. Immer wieder werden jahrtausendealte Funde publik, so wurde in Pompeji eine antike Imbissbude entdeckt.

Einst verschollene, antike Büste aus Aschaffenburg soll ins Pompejanum zurückkehren

Weil Laura Young den rechtmäßigen Besitzer ausfindig machen wollte, um die antike Büste aus Marmor zurückzugeben, informierte sie die deutsche Regierung. Bis 2023 verbleibt die Büste noch zur Ausstellung für die Öffentlichkeit im San Antonio Museum of Art in Texas. Danach soll sie an das Pompejanum in Aschaffenburg zurückgegeben werden. Einen Ortswechsel erlebte auch die umstrittene Hindenburg-Büste.

Meine fast vierjährige Beziehung zu einem 2000 Jahre alten römischen Porträtkopf, der König Ludwig I. von Bayern gehörte und von den Alliierten/Amerikanern im Zweiten Weltkrieg von den Nazis geplündert wurde, hat endlich ein Ende und ich kann ENDLICH über ihn plaudern! Wenn ihr mich persönlich kennt, wisst ihr, dass ich eine große Klappe habe, also war das schwer.

Ja, sie habe ihn in Austin für 35 Dollar gekauft, schreibt die glückliche Finderin auf ihrem Instagram-Profil, und wie froh sie darüber ist, dass sie nun endlich über ihren besonderen Fund sprechen und die antike Büste an den rechtmäßigen Besitzer zurückgeben kann. Dann können Kunstinteressierte die ehemals verschollene, 2000 Jahre alte Marmorbüste aus dem antiken Rom endlich wieder in Aschaffenburg bestaunen. (jn)