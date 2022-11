Im Ukraine-Krieg zerstört: Airline beginnt Projekt zur Rekonstruktion des größten Flugzeugs der Welt

Von: Marcus Giebel

Zu breit für das Bildformat: Die An-225 - in der Ukraine liebevoll „Mrija“ genannt - zog bei Starts und Landungen Massen in ihren Bann. © IMAGO / Wolfgang Simlinger

Der Beginn des Ukraine-Kriegs bedeutete das Ende der Antonow An-225. Denn das weltgrößte Frachtflugzeug wurde zerstört. Nun gibt es Pläne für einen Nachfolger.

München — Sie war eines der ersten und aufsehenerregendsten Opfer im Ukraine-Krieg. Noch im Februar, nur wenige Tage nach Beginn der von Wladimir Putin befohlenen Invasion der russischen Truppen, wurde die Antonow An-225 zerstört, auf ihrem Heimatflughafen Hostomel nahe Kiew bei einem Angriff von Fallschirmjägern aus Russland in Trümmer zerlegt. Bereits damals erklärte der Hersteller, dass das größte Frachtflugzeug wieder auferstehen werde. Denn der Traum solle weiterleben.

„Mrija“ - die ukrainische Entsprechung des Wortes Traum - ist der Spitzname der Maschine, die in der Länge 84 Meter maß, über eine Flügelspannweite von 88,40 Meter verfügte und 1988 den Erstflug hatte. Für die Rekonstruktion rechnete man mit drei Milliarden US-Dollar (aktuell etwa 2,92 Millionen Euro) an Kosten, die Russland in Rechnung gestellt werden sollten. Zugleich wurde eine Bauzeit von fünf Jahren veranschlagt.

Antonow will An-225 wieder aufbauen: Projekt mit Unterstützung aus anderen Ländern

Nun teilte die Airline Antonow mit, es seien konkrete Pläne erstellt worden, um den Riesenvogel wieder aufzubauen. Laut Einschätzungen von Gutachtern könnten 30 Prozent der Bauteile erneut verwendet werden. Es werde mit Kosten von rund 500 Millionen Euro gerechnet - also deutlich weniger als kurz nach der Zerstörung. Noch sei es jedoch zu früh, um gesicherte Zahlen nennen zu können.

Der US-Sender CNN zitiert aus einer E-Mail von Antonow, wonach es sich um „ein internationales Projekt“ handele, „an dem Luftfahrtunternehmen aus verschiedenen Ländern der Welt teilhaben“. Es werde in Betracht gezogen, verschiedene Quellen zur Finanzierung anzuzapfen. Vorschläge von Unternehmen, die sich an dem Projekt beteiligen wollen, würden geprüft.

Die Überreste des fliegenden Giganten: Die An-225 wurde beim Angriff von russischen Fallschirmjägern zerstört. © IMAGO / Ukrinform

An-225 soll rekonstruiert werden: Antonow will „unmittelbar nach dem Sieg der Ukraine“ beginnen

Die Koordinierung liege bei Antonow. Experten würden derzeit bewerten, inwiefern wichtige Konstruktionsteile, die für neue Flugzeuge zur Verfügung stehen sollten, verwendet werden können. Der Startzeitpunkt für den Bau des neuen Rekordfliegers stehe auch schon fest. Unmittelbar nach dem Sieg der Ukraine“, hieß es.

Die Pläne wurden auch im Rahmen der Ausstellung „Light and Shadow: The Anotonow Story“ am Flughafen Leipzig/Halle verkündet. Bis Ende Dezember sind dort Fotos des Riesenfliegers vor und nach der Zerstörung zu sehen. Es geht aber auch um die Technologie und den Fortschritt sowie die wichtige Rolle, die Frachtflugzeuge in der heutigen Welt spielen. Der Airport gilt als wichtigster Auslandsstandort von Antonow.

Kommt die An-225 zurück? Schon damaliger Bau galt als nicht nachhaltig und effizient

Derweil sieht das Portal flugrevue die Pläne zu einem Neubau von „Mrija“ kritisch. Denn konstruiert wurde diese Riesenmaschine noch zu Sowjetzeiten, um etwa russische Weltraumfähren zu transportieren. Bis zum Bruch zwischen der Ukraine und Russland im Jahr 2014 - dem Jahr der Krim-Annexion - habe der jetzige Aggressor den Flugzeugbauer Antonow noch mit wichtigen Komponenten beliefert. Seither hätte die Airline aus Kiew kaum noch neue Maschinen hergestellt, die letzte war demnach eine An-158, die im April 2015 an Kubas staatliche Fluggesellschaft Cubana ausgehändigt wurde.

Beim Bau des ersten und bislang einzigen Exemplars seien Komponenten in Kiew und Saporischschja, aber auch an russischen Standorten in Uljanowsk, Moskau, Woronesch und Nischni Nowgorod sowie im usbekischen Taschkent gefertigt worden. Auf Nachhaltigkeit und Effizienz sei dabei nicht geachtet worden. Bereits in der jüngeren Vergangenheit wurden Pläne für eine zweite, modernere An-225 kritisiert, weil sich die Ausgaben nicht rentieren würden. Dem Bericht zufolge sei ein Neubau technisch möglich, aber wirtschaftlich nicht sinnvoll, insgesamt sei „aus mehreren Gründen Skepsis angebracht“.

Auch Antonow dürfte wohl eher allein auf das Signal setzen, das eine Wiederauferstehung des fliegenden Giganten aussenden würde. Denn eine neue An-225 würde zweifellos unterstreichen, dass die Ukraine nicht vor Russland einknickt - und sich vom einstigen großen Bruder emanzipiert hat. (mg)