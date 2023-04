Antwort auf Camping-Boom: Neuer Platz an unberührter Küste in Murcia

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Die unberührten Buchten an der Küste von Küste: Nahe der Cala Calnegre in Lorca soll ein neuer Campingplatz gebaut werden. © Carm

An der noch weitgehend unbebauten Küste von Murcia im Südosten von Spanien wird ein neuer Campingplatz mit 210 Stellplätzen gebaut. Warum die Camping- und Unternehmerverbände noch mehr neue Plätze auch am Mar Menor fordern, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Neuer Campingplatz in Murcia: 210 Stellplätze an unberührter Küste

Mazarrón/Lorca – An dem bei Wildcampern so beliebten Küstenstreifen zwischen Lorca und Mazarrón im Südosten von Spanien wird ein neuer Campingplatz gebaut. Die 210 neuen Stellplätze entstehen direkt am Strand und sollen ausländische Camper anziehen, wie costanachrichten.com berichtet.

Der Betreiber des neuen Campingplatzes wirbt mit der kilometerlangen, weitgehend unbebauten Küste und setzt auf das Umweltbewusstsein sowie die Kaufkraft der Camper. Wenn es nach den Camper- und Unternehmerverbänden geht, soll es mehr neue Campingplätze auch am Mar Menor geben.