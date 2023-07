Urlaubsjob an Kroatiens Adriaküste entpuppt sich als Albtraum für zwei junge Frauen

Schlechte Arbeitsbedingungen und Unterkunft

Zwei Frauen sind auf der Suche nach einem Gastronomie-Job im Sommer und werden fündig. Doch ihre Stelle entpuppt sich als Albtraum.

Rogoznica – Die Gastronomie ist keine einfache Branche. Doch für zwei Frauen aus Zagreb entpuppte sich ihr Stelle im kroatischen Urlaubsort Rogoznica an der Adriaküste als echter Albtraum, aber nicht etwa wegen frecher Preise, wie die Tageszeitung Kosmos zuvor berichtet hatte. Die beiden Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren hätten demnach eine Stelle mit guten Arbeitsbedingungen, einer geeigneten Unterkunft und Verpflegung versprochen bekommen. Aber sie erlebten das Gegenteil und treten damit an die Öffentlichkeit.

Frauen nehmen Job in Bar an – und müssen in überhitzter Unterkunft leben

Über Facebook sind die beiden Frauen auf eine Stelle in einer Touristen-Bar gestoßen, die ihnen zugesprochen hätte. Sie meldeten sich bei der Besitzerin des Lokals und wurden für die beiden offenen Stellen angenommen.

Doch bereits bei der Ankunft kippte die Vorfreude bei den beiden Frauen schnell in Sorgen. Ihre Dachzimmer seien überhitzt gewesen, befallen mit Kakerlaken und auch ein Badezimmer sei für die beiden nicht vorgesehen gewesen. Gegenüber Kosmos erklärte eine der beiden: „Wir fanden uns mit Kakerlaken und Heuschrecken konfrontiert, und ein Beschluss, zu fliehen, sobald eine andere Stelle zu finden ist, war schnell gefasst“.

Vereinbarungen nicht eingehalten: Frauen müssen zwei Schichten in Gastro-Betrieb arbeiten

Die beiden sollten eine Gästetoilette Meter entfernt von ihrem Zimmer nutzen, deren Zustand jedoch nicht zumutbar gewesen sei. Auch eine Möglichkeit, ihr Zimmer in der Nacht abzuschließen, sei aufgrund eines fehlenden Schlüssels nicht möglich gewesen.

Und auch an ihrem neuen Arbeitsplatz sei es nicht besser geworden. Die beiden Frauen prangern katastrophale Arbeitsbedingungen an. Eigentlich sei für die beiden vorgesehen gewesen, von 16 bis 1 Uhr morgen zu arbeiten. Stattdessen habe die Betreiberin von ihnen verlangt, gleich zwei Schichten zu übernehmen und bereits morgens zur Arbeit zu erscheinen.

Gastro-Besitzerin will keinen Arbeitsvertrag für Arbeiterinnen ausstellen

Die Vereinbarung mit der Besitzerin sei gewesen, dass die beiden ein Gehalt von 1.400 Euro bekommen würden und das Lokal die Reisekosten für die beiden erstatten würde. Einen Vertrag wollte die Besitzerin nicht unterzeichnen, eine der beiden Frauen erklärt: „Wir sind schon in der Branche erfahren und forderten eine tägliche Auszahlung, bis ein Vertrag unterzeichnet ist“.

Dann sei es faustdick gekommen. Als eine der beiden Frauen aufgrund von Unstimmigkeiten entlassen wurde, habe ein Mitarbeiter des Lokals zudem noch das gesamte Geld aus dem Portemonnaie der Frau entwendet. Dennoch gibt die Frau zu, sich zuvor Geld aus der Kasse für die Reisekosten genommen zu haben.

Frauen prangern Arbeitsbedingungen in Bar an – Chefin kritisiert Arbeiterinnen

Auf der Facebook-Seite der Besitzerin postete sie nach dem Vorfall ein Foto mit dem Kommentar: „Ausflug ins Sibenik-Gefängnis“. Was sie genau damit meint, bleibt unklar. Jedoch habe sie auf Anfrage von lokalen Journalisten verneint, dass es zudem Vorfall gekommen sei. Stattdessen antwortete sie: „In meinen 40 Berufsjahren bin ich noch nie solchen Arbeiterinnen begegnet. Es ist nicht humorvoll, in meinem Alter mit solchen Leuten umgehen zu müssen.“

Die beiden Frauen hingegen wollen nun rechtliche Schritte gegen die Besitzerin einleiten und ihren Fall in die Öffentlichkeit tragen. Dabei wollen sie auch auf die prekären Arbeitsbedinungen in der sommerlichen Gastronomiebranche aufmerksam machen.