Zwei Dutzend tote Robben vor Küste entdeckt – Vogelgrippe soll Ursache sein

Von: Robin Dittrich

Die Vogelgrippe kann auch Erkrankungen bei Menschen hervorrufen. Dutzende tote Robben an der Küste sorgten deshalb jetzt für Aufsehen.

Punta Bermeja – Vor einem Ausbruch der Vogelgrippe warnen Mediziner. Bei einer Infektion beim Menschen kann die Krankheit sehr schwer verlaufen. Auch in Deutschland wurde die Vogelgrippe in diesem Jahr bereits hundertfach nachgewiesen.

Zwei Dutzend tote Robben an Küste entdeckt – über 50 weitere zeigen Symptome der Vogelgrippe

An der argentinischen Atlantikküste wurden zwei Dutzend tote Mähnenrobben entdeckt. Wie das Umweltministerium der Provinz Rio Negro mitteilte, sind diese wohl an der Vogelgrippe (H5N1-Virus) verendet. 24 tote Tiere wurden bereits gezählt, bei 53 weiteren Robben wurden entsprechende Symptome der Vogelgrippe registriert. Vor kurzem wurden in derselben Region bereits Seelöwen-Kadaver gefunden, die Positiv auf das Virus H5N1 getestet wurden.

An der argentinischen Küste wurden zwei Dutzend tote Mähnenrobben gefunden – sie sollen an der Vogelgrippe verendet sein. © Juan Macri/dpa

In Folge der Entdeckungen führte das Gesundheitsministerium mithilfe der Küstengemeinden und der Polizei permanente Überwachungen der Gebiete durch. Das Gesundheitsministerium und das Ministerium für Umwelt und Klimawandel testen derweil weitere Tiere auf das Virus. Darüber hinaus sollen Maßnahmen ergriffen werden, durch die Menschen und Haustiere nicht in Kontakt mit infizierten Tieren kommen können. An der Küste lebenden Menschen wird abgeraten, den betroffenen Strand zu betreten.

Größte je dokumentierte Vogelgrippewelle bei Vögeln grassiert aktuell

Die schnell eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Vogelgrippe kommen nicht von ungefähr. Aktuell grassiert die größte je dokumentierte Vogelgrippewelle bei Vögeln – und das weltweit. Auch auf mehreren Säugetierarten wie Füchsen, Mardern und Waschbären wurde der Erreger bereits gefunden. Laut Experten kann mittlerweile auch eine direkte Übertragung zwischen Säugetieren nicht mehr ausgeschlossen werden.

Verdichten sich die Hinweise darauf, dass sich das Virus H5N1 an Säugetiere anpasst, könnte es zukünftig auch für den Menschen gefährlicher werden. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schreibt, wurden seit 2003 weltweit über 2600 humane Erkrankungen registriert, 1100 davon verliefen tödlich. In Berlin wurde Anfang August dieses Jahres bei zwei Wildvögeln bereits die Geflügelpest nachgewiesen – eine besonders schwer verlaufende Form der Vogelgrippe. Bundesweit wurden im Monat Juni rund 150 Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln gemeldet. (rd mit dpa)