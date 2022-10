„Unabhängiger Zugang Europas zum All“: Ariane 6 soll Ende 2023 abheben

Von: Bettina Menzel

Teilen

Die Corona-Pandemie wirbelte den Zeitplan für die neue Trägerrakete Ariane 6 mächtig durcheinander und verursachte hohe Kosten. © picture alliance/dpa/ESA | David Ducros

Die Trägerrakete Ariane 6 soll die europäische Raumfahrt wettbewerbsfähiger machen. Bei dem Vorzeigeprojekt geht es um nichts weniger als den unabhängigen Zugang Europas zum All.

Paris - Drei Jahre später als ursprünglich vorgesehen, soll die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 Ende kommenden Jahres ihren Erstflug absolvieren. Hierfür gibt es ausreichend Fortschritte, wie der Chef der europäischen Raumfahrtagentur Esa, Josef Aschbacher, der Deutschen Presse-Agentur in Paris sagte. Um das neue Startdatum im Jahr 2023 zu halten, müssen aber noch Tests gelingen. Langfristig hat der Esa-Generaldirektor den Mond im Blick: Noch in diesem Jahrzehnt sollen europäische Astronauten den Erdtrabanten betreten.

Corona-Pandemie machte Ariane-Start immer wieder einen Strich durch die Rechnung

Der Wasserstoff-Tank der Oberstufe einer Ariane 6 Rakete. Die Produktion von Tank-Komponenten der Ariane 6 erfolgt bei Airbus (Archivbild, 08. März 2019). © IMAGO / Lars Berg

Die Ariane 6 gilt als eines der Vorzeigeprojekte der europäischen Raumfahrt. Das Startdatum der europäischen Trägerrakete werde nun laut Esa auf das letzte Quartal 2023 geschätzt, „Wir haben Vertrauen (...), dass das ein sehr realistisches Datum ist“, sagte Aschbacher weiter. Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die seit 1996 im Einsatz ist. Sie soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist deutlich günstiger als ihre Vorgängerin. Europas Raumfahrt soll sie wettbewerbsfähiger machen. Die neue Rakete soll auch Launches der Sojus-Trägerrakete übernehmen. Die Entwicklungskosten belaufen sich nach Angaben der Esa bisher auf knapp 4 Milliarden Euro.

Weltraum-Bilder der Woche: „James Webb“ besucht die legendären „Säulen der Schöpfung“ Fotostrecke ansehen

Ursprünglich sollte die neue Trägerrakete 2020 starten, doch der Start wurde mehrfach verschoben, unter anderem wegen der Corona-Pandemie. „Wir haben natürlich jetzt ein, sage ich mal, konservatives Datum angegeben, weil wir eine gewisse Planungssicherheit brauchen“, sagte Aschbacher am Mittwoch der dpa. Zum einen für die Entwicklung der Ariane 6 und zum anderen, um einen Plan für die Nutzung aufzustellen. Man fühle sich verpflichtet, so schnell wie möglich voranzukommen, denn es gehe letztlich um einen unabhängigen Zugang Europas zum All.

Ariane 6: Um Startdatum zu halten, muss das Raketenprogramm noch Meilensteine erreichen

Damit es bei dem anvisierten Datum bleibt, muss das Raketenprogramm noch gewisse Meilensteine erreichen, so Aschbacher. Die Heißlauftests der Oberstufe auf dem Prüfstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) im baden-württembergischen Lampoldshausen müssten erfolgreich beendet, die kombinierten Tests am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana und die Überprüfung des Launchsystems begonnen werden. Raketenbauer ArianeGroup teilte mit, dass ein erster Heißlauftest der kompletten Oberstufe Anfang des Monats erfolgreich gestartet wurde.

Esa-Generaldirektor will noch in diesem Jahrzehnt europäischen Astronauten auf dem Mond sehen

In einem dpa-Interview im September hatte Aschbacher große Ziele für die europäische Raumfahrt genannt. „Ich will noch in diesem Jahrzehnt einen europäischen Astronauten oder eine europäische Astronautin auf dem Mond sehen“, sagte Aschbacher selbstbewusst. Konkret umgesetzt werden könnte dieser Plan womöglich durch das Nasa-Mondprogramm „Artemis“. Dieses biete die Möglichkeit, Astronauten zur geplanten Station in der Mondumlaufbahn, dem „Lunar Gateway“, zu bringen.

„Derzeit sind mit der Nasa drei Flüge für Esa-Astronautinnen und -Astronauten vereinbart. Eventuell können wir auch einen Astronauten auf den Mond selbst bringen“, so Aschbacher. Eine feste Zusage gebe es nicht, aber er bringe das Thema „jedes Mal auf den Tisch“, wenn er Nasa-Chef Bill Nelson treffe, sagte der Esa-Chef im Interview im September weiter. Doch auch die Nasa hatte Probleme mit ihrer Mondrakete. Der Start der Artemis musste im September allerdings aufgrund eines Tanklecks auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin im Juni: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gruene) mit dem ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher (ganz links) sowie zwei ESA-Astronauten. © IMAGO / Political-Moments

Esa-Chef sieht Mond als „neuen Wirtschaftsraum“

Eine Rückkehr auf den Mond hat aus Sicht des Generaldirektors nicht nur symbolische Wirkung. Der Mond werde sich zu einem neuen Wirtschaftsraum entwickeln, der im nächsten Jahrzehnt voll zur Blüte gelangen werde, glaubt der 60-Jährige. „Wir stehen erst am Beginn, dieses Mal den Mond nachhaltig für unsere Projekte zu nutzen. Als Columbus nach Amerika kam, wusste er zunächst auch nicht, was das alles heißt.“

Der Esa-Generaldirektor hat für Europa also den Mond im Blick, der Chefs des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX blickt indes auf den Mars. Elon Musk will die Menschheit langfristig auf den „roten Planeten“ bringen und setzt auf dem Weg dahin immer wieder Meilensteine. So konstruierte SpaceX etwa erstmals eine wiederverwendbare Rakete oder brachte zusammen mit Axiom Space und der Nasa kürzlich die erste komplett private Crew auf die Internationale Raumstation ISS (dpa/bme).