Hatte Halsbeschwerden: Arzt findet Oktopus im Hals eines Mannes

Von: Nadja Austel

In Singapur hatte ein Mann mit Schluckbeschwerden – durch einen Oktopus in seiner Speiseröhre. (Symbolbild) © IMAGO/xfotomathex/Imago/Symbolbild

Kein Frosch im Hals – sondern einen Oktopus. In Singapur kam ein Mann mit Schluckbeschwerden ins Krankenhaus. Die Ursache fanden die Ärzte in seiner Speiseröhre.

Singapur – Nach einer Mahlzeit fühlte sich ein 55-jähriger Mann im südostasiatischen Stadtstaat Singapur unwohl. Er musste sich übergeben und klagte über Schluckbeschwerden, weshalb er laut Bericht der New York Post schließlich auch im Tan Tock Seng Hospital vorstellig wurde. Die Ärzte gingen der Ursache für die Symptome des Mannes mittels Computertomografie auf den Grund. Dabei entdeckten sie eine dichte Masse in seiner Speiseröhre.

Eine anschließende Ösophagogastroduodenoskopie – eine Spiegelung von Speiseröhre, Magen und Zwölf-Finger-Darm mit einem kleinen, flexiblen Kameraschlauch – zeigte den verblüfften Ärzten den Übeltäter: Einige Zentimeter neben der Grenze zwischen Speiseröhre und Magen steckte ein Oktopus fest. Die Bildaufnahmen, die der New York Post vorliegen, zeigen, wie die Tentakel des Tieres in die Speiseröhre ragen. Der Kopf blockiert den Durchgang zum Magen.

Von Mahlzeit zu medizinischem Notfall: Oktopus sitzt im Hals fest – kurz vor dem Magen

Der Kopffüßler war offenbar Teil der Mahlzeit, die der Mann zuvor zu sich genommen hatte. Zunächst versuchten die Ärzte laut New York Post, das achtbeiniges Weichtier durch Drücken oder Ziehen zu lösen. Die Drück-Technik sei die Methode mit den höchsten Erfolgsquoten und werde in solchen Fällen als erste empfohlen. „Allerdings kann die Anwendung mit zu hoher Kraft eine Perforation der Speiseröhre verursachen“, so das Ärzteteam in Singapur.

Da die Mediziner mit dieser Technik erfolglos blieben, navigierten sie das Endoskop an dem Oktopus vorbei in den Magen. Von dort aus drehten die den Oktopus-Kopf nach oben. Dadurch konnten sie ihn schließlich mit einer Zange greifen und aus dem Patienten entfernen. Der habe sich glücklicherweise von dem Eingriff gut erholt und konnte nach zwei Tagen wieder entlassen werden, so der Berichte der Post.

Oktopus statt Frosch im Hals: Die Folgen können lebensbedrohlich sein

Laut den Ärzten des Krankenhauses in Singapur gehören solche inneren Blockaden durch Nahrungsmittel zu den häufigsten Problemen, mit denen Menschen zu ihnen kommen. In 80 bis 90 Prozent der Fälle könnten die Gegenstände auch direkt entfernt werden. Nur in zehn bis 20 Prozent der Fälle sei, wie bei diesem, ein endoskopischer Eingriff erforderlich. Bei einem Prozent der Fälle müsse sogar operiert werden.

Das Problem mit feststeckenden Kopffüßern in der Speise- oder Luftröhre ist dabei kein Einzelfall. Ein besonders kritischer Fall ereignete sich 2016 im US-Bundesstaat Kansas. Wie die New York Post berichtet, musste ein 2-jähriger Junge ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem ihm ein Oktopus im Hals stecken geblieben war. Nach Angaben der Polizei habe die 21-jährige Mutter des Kindes am Abend zu Hause ihren Lebensgefährten bei der Wiederbelebung ihres Sohnes vorgefunden. Das Paar brachte ihn umgehend ins Krankenhaus, wo die Ärzte einen toten Oktopus von etwa 5 Zentimeter Breite aus dem Hals des Jungen entfernten.

