„Nur Frage der Zeit, bis das erste Kind stirbt“: Berliner Kinderkliniken wohl in „Überlastungssituation“

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Das RS-Virus kann besonders für Kleinkinder gefährlich werden. Die Kinderkliniken sind derzeit deswegen stark überlastet. © Marijan Murat/dpa

Berlins Kinderkliniken sind wegen der Häufung von RSV, Influenza und Bronchitis bei Kindern überfüllt. Ein Arzt warnt, dass Kinder sterben könnten.

Berlin – „Am Montag zwischen 10 und 17 Uhr, als ich in der Rettungsstelle unterstützt habe, gab es einen schier unendlichen Ansturm von Eltern und kranken Kindern. Die zwei Ärzte und vier medizinischen Fachangestellten sind mit der Arbeit nicht hinterhergekommen“, beschreibt Kinderarzt Dr. Steffen Lüder die Situation in einem Berliner Krankenhaus am Montag gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

„Um 11 Uhr gab es in der ganzen Stadt kein freies Kinderklinikbett mehr - nirgendwo in Berlin.“ Seine Kollegen hätten „sich die Ohren heiß telefoniert“, um Kinder nach Brandenburg zu verlegen. Die RSV-Welle überrollt auch Bayerns Kinderkliniken.

Er selbst habe 47 Kinder während der Schicht untersucht: „Die ganz Kleinen kommen oft mit RS-Viren, Atemproblemen, Bronchitis, Bronchiolitis. Die Größeren über zwei Jahre kommen mit typischen Grippe-Symptomen: Die sind platt, haben hohes Fieber, Husten, Schnupfen.“ Einige der acht Kinder, die er gerne stationär aufgenommen hätte, musste er abweisen - weil es andere, dringendere Fälle gab.

Wegen Überlastung: „Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das erste Kind in einer Berliner Kinderklinik stirbt“

Sechs bis zehn Stunden Wartezeit gäbe es für weniger dringendere Familie in der Klinik derzeit - und die Kliniken seien auch so überlaufen, weil überfüllte Kinderarztpraxen die Familien weiter verweisen würden. „Alle sind extrem frustriert. Die beiden Klinikkollegen haben am Ende ihres Dienstes eine Überlastungsanzeige geschrieben, um sich juristisch abzusichern, falls im Laufe des Tages Fehler passiert sind“, meint Lüder laut dem rbb. „Die beiden taten mir leid - die können arbeiten, wie sie wollen, aber sie kommen nicht hinterher.“

„Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das erste Kind in einer Berliner Kinderklinik aufgrund dieser Überlastungssituation stirbt“, warnt der Arzt eindringlich.

Kinderkliniken überfüllt: Könnte die Maskenpflicht die Krankheitswelle abschwächen?

In der Corona-Krise galten Masken als ein wichtiger Schutz vor Ansteckung, wenn viele Menschen aufeinander treffen. Könnten sie wieder eine Lösung in der aktuellen Situation sein? Im sozialen Netzwerk Twitter finden sich viele Stimmen, die für eine Wiedereinführung plädieren - um gegenüber den Kleinsten, die aktuell am schwersten von der Krankheitswelle betroffen sind, Solidarität zu zeigen.

Unter Medizinern ist umstritten, ob die Wiedereinführung der Maskenpflicht die Situation für Kinder verbessern würde. Während manche dem Maskentragen die Schuld an vielen geschwächten kindlichen Immunsystemen geben, argumentieren andere, dass das Immunsystem nicht wie ein Muskel trainiert werden müsse - und die Maske vorübergehend Erleichterung bringen könne. Notgedrungen gehen viele Kindertagesstätten derzeit in eine Art Lockdown: Weil Erzieherinnen und Erzieher krank sind und in manchen Einrichtungen Influenza auf Corona trifft, bleiben viele Betreuungseinrichtungen wohl oder übel geschlossen. (kat)