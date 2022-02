Aserbaidschan: Grenzland zwischen Europa und Asien

Blick auf Baku, die Hauptstadt Aserbaidschans © Juan Carlos Muñoz / IMAGO

Aserbaidschan war früher Teil der ehemaligen Sowjetunion. Seit 1991 ist das Land am Kaspischen Meer unabhängig. Durch sein hohes Ölvorkommen ist es ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der Seidenstraße.

Baku – Das einst von Persern, Türken und Russen heiß umkämpfte Aserbaidschan blickt auf eine wechselvolle Entwicklungsgeschichte zurück. Das 1991 unabhängig deklarierte Land genießt vor allem aufgrund seines Ölvorkommens wirtschaftliche Attraktivität auf dem internationalen politischen Parkett. Aber auch landschaftlich ist der Staat in Vorderasien sehr reizvoll und besitzt zusätzlich noch viele historische wie architektonische Sehenswürdigkeiten.

Aserbaidschan: Frühgeschichte und Antike

Ausgrabungen haben ergeben, dass bereits im 6. Jahrtausend vor Christus hier die ältesten Bauerndörfer des Westens angesiedelt waren. Im vierten Jahrhundert vor Christus wurde hier der Staat Albania gegründet. Um die Zeitwende wurde die Region von römischen Streitkräften besetzt. Ende des 4. Jahrhunderts wurde das Land schließlich Vasall des Sassanidenreiches.

Der Name Aserbaidschan geht vermutlich auf die ersten türkischen Volksgruppen zurück, welche das Land als „Herrschaft der Az“ bezeichnet hatten. Eine andere Theorie besagt, dass der Name auf den persischen Satz „Land des Feuers“ (Aderbaidjan) zurückgeht. Ausschlaggebend waren wahrscheinlich das seit dem Altertum hier bekannte Petroleum-Vorkommen sowie die Religion des Zoroastrismus mit seinem Feuerkult.

Aserbaidschan: Islamisierung im Mittelalter

Im 7. Jahrhundert wurde Aserbaidschan von den Arabern eingenommen und islamisiert. Ab dem 11. Jahrhundert geriet das Land unter Herrschaft der türkischen Seldschuken-Dynastie. Im 14. Jahrhundert übernahmen die Mongolen unter der Führung des islamischen Militärführers Timur die Vorherrschaft.

Ab Mitte des 15. Jahrhunderts baute die persische Safawiden-Dynastie in Aserbaidschan ihre Macht aus. In den Folgejahrhunderten kam es immer wieder zu Kriegen zwischen Persischen und dem Osmanischen Reich um die Region im Kaukasus. Auch Russland eroberte im 18. Jahrhundert im Russisch-Persischen Krieg einige Gebiete.

Aserbaidschan: Demokratie, Sowjetrepublik und Unabhängigkeit

Nach dem Zusammenbruch des russischen Zarenreichs wurde Aserbaidschan am 28. Mai 1918 als erste demokratische Republik im islamischen Orient ausgerufen. Damals erhielten Frauen das aktive und passive Wahlrecht. Zwei Jahre später wurde Aserbaidschan von den Alliierten als unabhängiges Land anerkannt. Jedoch etablierte die Rote Armee am 28. April 1920 ein russisches Okkupationsregime in Baku. Nur wenige Monate später wandelte sich das Land zur Sowjetrepublik und wurde 1922 gemeinsam mit Georgien und Armenien zur Transkaukasischen Föderativen Sowjetrepublik zwangsvereinigt.

Nach dem der Zerfall der Sowjetunion rief Aserbaidschan am 30. August 1991 seine Unabhängigkeit aus. 1995 wurde mit einer neuen Verfassung ein präsidentielles Regierungssystem etabliert. Allerdings sorgte der Konflikt zwischen den Staaten Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach im Kaukasus immer wieder für Putschversuche und politische Instabilität des Landes.

Aserbaidschan: Das politische System

Seit 2003 ist Präsident İlham Əliyev als Staatsoberhaupt des Landes im Amt. Obwohl die Aserbaidschanische Verfassung im Artikel 7 den Staat als demokratisch und rechtsstaatlich konstituiert, wird das Land laut Demokratieindex als autoritäres Regime eingestuft. Die Gesetzgebung wird offiziell vom Parlament der Nationalversammlung ausgeübt. Die Exekutive übt der Präsident aus, dessen Amtszeit sieben Jahre dauert.

Aserbaidschan ist Mitglied des Europarates und in die europäischen Strukturen eingebunden. Vor allem das Gas- und Ölvorkommen machte das Land attraktiv für die Europäische Union und ist über die Europäische Nachbarschaftspolitik eng mit dem Westen verbunden. Für großes Aufsehen hatte die als „Kaviar-Diplomatie“ bezeichnete Lobby-Strategie Aserbaidschans gesorgt, in welchem EU-Abgeordnete mit Luxus-Reisen und –Geschenken (unter anderem hochwertigen Kaviar) nach Baku gelockt wurden, um die Interessen der Aserbaidschanischen Regierung durchzusetzen.

Aserbaidschan: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Baku

Amtssprache: Aserbaidschanisch

Fläche: 86.600 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 10,0 Millionen (Stand 2019)

Währung: Aserbaidschan-Manat

Verwaltungsgliederung: 59 Rayons, 1 Autonome Republik, 10 republikunmittelbare Städte

Religion: Mehr als 89 Prozent der Bevölkerung sind schiitische Muslime

Aserbaidschan: Bevölkerung und Sprachen

Die Republik von Aserbaidschan umfasst rund 10 Millionen Einwohner, wobei sich weit über 90 Prozent der Bevölkerung als Aserbaidschaner betrachten. Daneben lassen sich noch weitere Volksgruppen wie Lesgier (2,02 Prozent), Armenier (1,35 Prozent) und Russen (1,34 Prozent) ausfindig machen. Der Anteil an Türken, Ukrainern, Georgiern und Kurden ist verschwindend gering. Bis zum Zweiten Weltkrieg lebten schätzungsweise sogar noch 20.000 Deutsche im westlichen Teil des Landes. Es gibt interessanterweise mehr Aserbaidschaner im Ausland als in Aserbaidschan selbst. Zwischen 12 und 15 Millionen Aserbaidschaner leben im Iran und stellen dort bis zu 16 Prozent der Bevölkerung. Dennoch sieht sich die Bevölkerung ethnisch, kulturell und sprachlich eher mit den Türken verwandt.

Seit Ende der Sowjetunion ist ausschließlich die Aserbaidschanisch die Staats- und Amtssprache des Landes. Sie gehört zu den Turksprachen und weist auch große Ähnlichkeiten zur türkischen Sprache auf. Seit 1992 wird Aserbaidschanisch in lateinischer Schrift geschrieben. Zuvor wurde noch das kyrillische Alphabet benutzt. Dennoch hat auch die russische Sprache nicht an Bedeutung verloren und wird immer noch im täglichen Leben sowie im Unterricht verwendet. Allerdings erfreuen sich gerade bei jungen Menschen auch Fremdsprachen wie Englisch, Deutsch und Französisch immer größerer Beliebtheit.

Aserbaidschan: Geografie und Städte

Aserbaidschan grenzt an Russland (Dagestan), Georgien, Armenien und den Iran. Die Autonome Republik Nachitschewan – eine Exklave des Landes – verzeichnet noch eine 17 Kilometer lange Grenze mit der Türkei. Das Staatgebiet selbst erstreckt sich auf eine Fläche von rund 86.600 Quadratkilometern. Ein Großteil des Landes liegt im Kaukasus, aber auch die Tiefland-Ebenen und die Küstengebiete sind besonders reizvoll und sorgen im Sommer schon mal für subtropisches Klima. Die östliche Grenze des Landes bildet das Kaspische Meer, an dem auch die Hauptstadt Baku liegt.

Die Verwaltungsgliederung von Aserbaidschan besteht aus 59 Landkreisen, einer autonomen Republik und zehn republikunmittelbare Städte. 2016 lebten ungefähr 55 Prozent der Bevölkerung in Städten oder in städtischen Räumen.

Die größten Städte Aserbaidschans im Überblick:

1 Baku: 1.1415.300 Einwohner

Baku: 1.1415.300 Einwohner 2 Gəncə: 328.400 Einwohner

Gəncə: 328.400 Einwohner 3 Sumqayıt: 297.600 Einwohner

Sumqayıt: 297.600 Einwohner 4 Mingəçevir: 101.600 Einwohner

Mingəçevir: 101.600 Einwohner 5 Xırdalan: 96.200 Einwohner

Xırdalan: 96.200 Einwohner 6 Qaraçuxur: 84.500 Einwohner

Qaraçuxur: 84.500 Einwohner 7 Şirvan: 78.100 Einwohner

Şirvan: 78.100 Einwohner 8 Naxçıvan: 77.400 Einwohner

Aserbaidschan: Wissenswertes zum Land

Aserbaidschan hat einige UNESCO-Welterbestätten gelistet. Dazu zählen der ummauerte Teil von Baku mit Shirwan Shah Palast und dem Mädchenturm sowie die Felsbilder und die Kulturlandschaft von Gobustan. Daneben gibt es noch weitere architektonische Highlights wie der Tempel des Feuers „Ateschgah“ oder auch das Schloss des Khans von Scheki. Vor allem die Halbinsel Abscheron wird mit seinem natürlichen Erdgasfeuer Aserbaidschans Ruf als „Land des Feuers“ einmal mehr gerecht. Als spannende Städte werden neben Baku auch noch Scheki, Kobustan, Shamakhi, Ganja und Kachmaz von Touristen gerne angesteuert.

Sowohl der Pferde- als auch Rennsport erfreut sich in der Republik zunehmender Beliebtheit. Die Pferdezucht hat als wichtiger Bezugspunkt zur türkischen Welt in Aserbaidschan eine lange Tradition und genießt hohes Ansehen. Aber auch die Fortbewegung auf vier Rädern ist auf dem Vormarsch. 2016 wurde in der Hauptstadt Baku mit dem City Circuit eine Formel-1-Strecke etabliert, auf welcher der Große Preis von Europa veranstaltet wurde. Dabei handelt es sich um eine Strecke von gut sechs Kilometern Länge, die durch das Stadtzentrum und rund um die historische Altstadt führt.

Erhöhte internationale Aufmerksamkeit erregte Baku allerdings schon vier Jahre zuvor mit der Austragung des Eurovision Song Contests 2012. Hierfür wurde eigens die Veranstaltungsarena Bakı Kristal Zalı errichtet. Damals hatte die LGBT-Community des Landes die Chance auf mehr Anerkennung gewittert. Allerdings ist bis heute Homosexualität in Aserbaidschan nach wie vor tabuisiert. Auch wenn homosexuelle Handlungen seit 2000 nicht strafbar sind, leiden homosexuelle Menschen immer noch unter erhöhter Diskriminierung im Alltag. Auch die mangelnde Presse- und Medienfreiheit wird von Nichtregierungsorganisationen wie Reporter ohne Grenzen immer wieder scharf kritisiert.