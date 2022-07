Astronomen gelingt spektakuläre Entdeckung: Schwarzes Loch durch „direkten Kollaps“ entstanden

Das gab es noch nie

Ein Forscherteam einer Universität in Belgien entdeckt ein bisher unbekanntes Schwarzes Loch. Das hat einen ganz besonderen Charakter.

Löwen/München – Einem Team von Astronomen der belgischen Universität Löwen ist offenbar ein historischer Coup gelungen. Die Forscher entdeckten ein ganz besonderes Schwarzes Loch, das sich in einer Nachbargalaxie der Milchstraße befindet. Die Besonderheit des in der Großen Magellanschen Wolke befindlichen Schwarzen Lochs: Es ist „ruhig“. Darunter versteht man, dass es seine Existenz nicht durch Strahlung sondern ausschließlich durch seine Anziehungskraft verrät.

Astronomen von belgischer Uni entdecken erstmals „ruhiges“ Schwarzes Loch außerhalb der Milchstraße

Eine derartige Entdeckung gab es nach Angaben der Astronomen noch nie. Demnach handelt es sich um den ersten Fund eines ruhigen Schwarzen Lochs außerhalb der Milchstraße. Im Fachblatt Nature Astronomy erklärte das Forscherteam zudem eine weitere Besonderheit, die das entdeckte stellare Schwarze Loch auszeichne. Es ist ersten Erkenntnissen nach ohne begleitende Supernova-Explosion, sondern durch einen „direkten Kollaps“ entstanden.

„Stellare Schwarze Löcher sind die Überreste von großen Sternen mit ursprünglich mehr als der 15-fachen Masse unserer Sonne“, erklärte Tomer Shenar, der das Astronomen-Team an der Universität Löwen in Belgien leitet. Wenn ein solcher Stern seinen nuklearen Energievorrat aufgebraucht hat, kollabiert er unter seiner eigenen Anziehungskraft zu einem Schwarzen Loch, erklärte der Experte. Meist ereigne sich parallel zu dieser Katastrophe auch eine Supernova-Explosion. Diese sorgt dafür, dass ein Teil der Sternmaterie ins All hinaus geschleudert wird.

+ So könnte das Doppelsystem aus Ruhigem Schwarzen Loch und Partnerstern aussehen, das sich in der Großen Magellanschen Wolke befindet. © European Southern Observatory/dpa

Experten vermuten Milliarden „ruhiger“ Schwarzer Löcher in Milchstraße und Nachbargalaxien – viele sind noch unentdeckt

Astronomen gehen davon aus, dass Milliarden solcher stellaren Schwarzen Löcher in der Milchstraße und den umliegenden Nachbargalaxien, der sogenannten „lokalen Gruppe“, befinden. Deren Existenz konnte allerdings bislang nur in wenigen Fällen nachgewiesen werden. In erster Linie gelang dies bei Schwarzen Löchern, die gemeinsam mit einem weiteren Stern ein Doppelsystem bilden.

Blick in die Tiefen des Universums – So sieht „Hubble“ das Weltall Blick in die Tiefen des Universums – So sieht „Hubble“ das Weltall

Ihrem Partnerstern saugen die Schwarzen Löcher oftmals durch ihre starke Anziehungskraft Materie ab. Das so gewonnene Gas heizt sich dann auf und sendet Strahlung im hochenergetischen Röntgenbereich aus, ehe es in das Schwarze Loch stürzt. Durch diesen Vorgang wird die Anwesenheit des Schwarzen Lochs verraten. Andererseits wird vermutet, dass es auch viele ruhige Schwarze Löcher vorhanden sind, auf die keine Materie einströmt.

Kürzlich entdeckten Wissenschaftler zufällig ein anderes riesiges Schwarzes Loch. Das kann man sogar mit einem normalen Teleskop sehen. (kh mit dpa)

Rubriklistenbild: © European Southern Observatory/dpa