Entsteht gerade ein neues Sonnensystem? Forscher entdecken 30 Kometen bei Stern Beta Pictoris

Von: Laura May

30 Kometen konnte ein Team internationaler Wissenschaftler bei dem 63 Lichtjahre entfernten Stern Beta Pictoris beobachten – sie zeigen eine ähnliche Verteilung wie bei unserem Sonnensystem.

München – Ein Forschungsteam aus Frankreich, Brasilien und den Niederlanden konnte bei All-Beobachtungen mit dem US-amerikanischen Weltraumteleskop TESS 30 Kometen rund um den 63 Lichtjahre entfernten Stern Beta Pictoris erfassen.

Das Besondere: Erstmal konnten die Astronomen die Größenverteilung von Schweifsternen (Exokometen) bei einem anderen Stern analysieren. Die Erkenntnis für die Astronomie ist wegweisend, da die Exokometen eine ähnliche Verteilung aufweisen, wie in unserem Sonnensystem. Sie müssen also auch auf ähnliche Weise entstanden sein, so berichten die Wissenschaftler im Fachblatt „Scientific Reports“.

Weltraum: Ähnliche Verteilung der Kometen wie in unserem Sonnensystem

Durch die genaue Beobachtung der Helligkeit des Sterns konnten die Wissenschaftler Rückschlüsse auf das Aufkommen und die Größe der Kometen im Weltraum schließen. „16 der Kometen haben einen Durchmesser von drei bis vier Kilometern – aber nur vier sind zwischen sechs und acht Kilometern und nur ein einziger ist zwischen acht und zehn Kilometern groß“, berichten die Wissenschaftler.

Exoplaneten umkreisen Sterne jenseits unseres eigenen Sonnensystems. © imago/Science Photo Library

Leben im All: Durch Kometen kam Wasser schon in unser Sonnensystem

Ein Indiz dafür, dass die Entwicklung der Kometen beim Stern Beta Picoris ähnlich verliefen wie in unserem Sonnensystem. Die Verteilung ergibt sich durch Kollisionen der Himmelskörper miteinander. Die Beobachtung stellt für die Astronomen eine interessante Erkenntnis dar, da es auch in unserem Sonnensystem vermutlich Kometen waren, die große Teile des Wassers ins Innere brachten.

Der Stern Picoris ist ein junger Stern, der noch von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben ist. Darin können immer noch neue Planeten entstehen. Theoretisch könnte ein Sonnensystem entstehen, auf dem Leben möglich wird.