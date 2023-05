In Athener Polizeiwache: Betrunkener Deutscher (55) stürzt aus Fenster – tot

Von: Yannick Hanke

Teilen

Der Omonia-Platz im Zentrum Athens, der Hauptstadt Griechenlands. © Angelos Tzortzinis/dpa/Archivbild

In Athen ist ein Deutscher nach einem Sturz aus einem Fenster verstorben. Der 55-Jährige war volltrunken auf einer Polizeiwache und verletzte sich tödlich.

Athen – Unschöne Nachrichten aus der Hauptstadt Griechenlands: Ein Deutscher musste hier betrunken auf die Polizeiwache. Dort stürzte der 55-Jährige am Sonntagmorgen, 28. Mai 2023, aus einem Fenster – und verletzte sich dabei tödlich. Laut dem griechischen Nachrichtenportal Ethnos ereignete sich das Unglück im Stadtteil Omonia, genau im Zentrum Athens.

Deutscher stürzt in Athen volltrunken aus dem Fenster – und stirbt

Noch ist unklar, wie der verstorbene Mann aus Deutschland heißt, woher genau er stammt und warum er sich überhaupt in Griechenland aufgehalten hatte. Fakt sei hingegen, dass der 55-Jährige in der Nacht zum Pfingstsonntag von Polizisten festgenommen wurde, da er stark alkoholisiert war. Er wurde anschließen aufs Polizeirevier Omonia gebracht.

Zum Unfall heißt es, dass der Mann aus einem Fenster in der zweiten Etage stürzte, hart auf der Straße aufschlug und sich dabei am Kopf verletzte. Doch sei auch hier noch unklar, wie es dazu kommen konnte. Wenig später sei ein Krankenwagen am Unglücksort eingetroffen und brachte den Mann in eine Klinik.

Zu diesem Zeitpunkt hätte der 55-Jährige noch gelebt. Doch wären seine Verletzungen zu schwer gewesen. Trotz aller Bemühungen der Ärzte, den Mann am Leben zu halten, verstarb er. Die Ermittlungen dauern an. (han)