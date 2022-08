Anschlag auf deutsches Atomkraftwerk? Mutmaßlicher Waffenhändler in U-Haft - Polizei gibt Entwarnung

Von: Christoph Gschoßmann

Die Polizei gibt Entwarnung: Es gab wohl keine Anschlagspläne eines Mannes auf ein Atomkraftwerk. Ein Medienbericht hatte für Aufsehen gesorgt.

Hamburg - Ein 34-jähriger Mann ist wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffen- und das Kriegswaffenkontrollgesetz verhaftet worden. Der mutmaßliche Waffenhändler sitze bereits seit dem 21. August in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg am Dienstag auf Anfrage. Bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen in Hamburg seien unter anderem eine Maschinenpistole und ein Schalldämpfer gefunden worden.

Zeitung berichtet von Anschlagsplänen auf deutsches AKW

Einen Bericht der Bild-Zeitung, wonach ein weiterer Verdächtiger mit 200 Kilogramm Sprengstoff auf der Flucht sei und ein Anschlag auf das stillgelegte Atomkraftwerk bei Greifswald geplant gewesen sei, bestätigte die Sprecherin nicht. „Es gibt keine validen Anhaltspunkte für einen Anschlag auf was auch immer.“

Laut dem Blatt hatten Ermittler neben den Durchsuchungen in Hamburg auch einen Wald in Niedersachsen durchsucht. Dort hatten sie demnach gehofft oder erwartet, 200 Kilogramm C4-Sprengstoff zu finden. 2014 soll er laut der Zeitung aus einem dänischen Militärdepot gestohlen worden sein und wurde danach über die deutsche Grenze geschmuggelt. (cg mit Material von dpa)

