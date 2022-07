„Kleine Eiszeit“: Studie zeigt dramatische Folgen eines möglichen Atomkriegs – für Jahrhunderte

Computersimulationen

Ein Atomkrieg hätte schlimme Folgen für die ganze Welt. Das zeigt eine neue Studie, in der Forscher die Auswirkungen des Kernwaffen-Einsatzes für die Weltmeere untersuchten.

Baton Rouge – Im Ukraine-Konflikt steht die Welt womöglich so nah vor einem Atomkrieg wie zuletzt in Zeiten des Kalten Kriegs. Zwar droht Russland immer wieder mit dem Einsatz nuklearer Waffen, beteuert aber ebenso, dass es keinen Atomkrieg anzetteln will. Doch kann man den Aussagen der russischen Führung vertrauen? Schließlich hatte Russlands Regierung auch behauptet, die Ukraine nicht angreifen zu wollen.

Hoffentlich bleiben Wladimir Putin und Co. in dieser Frage standhaft. Denn die Folgen eines nuklearen Konflikts wären für die ganze Welt dramatisch. Das zeigt eine neue Studie von Forschern der Lousiana State University in Baton Rouge, die in mehreren Computersimulationen die globalen Auswirkungen kleinerer und größerer Atomkriege untersuchten. Sie behandelten einen nuklearen Konflikt zwischen Russland und den USA sowie zwischen Indien und Pakistan.

Atomkrieg würde zu Hungerkrisen sowie Tier- und Pflanzensterben führen

Die Ergebnisse sind in allen Simulationen alarmierend. Durch die Detonationen – die Vorgänge gleichen Vulkanausbrüchen – würde so viel Ruß und Rauch in die obere Atmosphäre gelangen, dass das Sonnenlicht blockiert würde. Die Folge wären Ernteausfälle auf der ganzen Welt, weil Pflanzen nicht mehr genug Licht bekämen. Die globale Durchschnittstemperatur würde im ersten Monat nach der atomaren Explosion um 13 Grad Fahrenheit (ein Grad Fahrenheit entspricht -17,22 Grad Celsius) sinken.

„Es spielt keine Rolle, wer wen bombardiert. Das können Indien und Pakistan oder die NATO und Russland sein. Sobald der Rauch in die obere Atmosphäre freigesetzt wird, breitet er sich weltweit aus und betrifft alle“, sagte die Hauptautorin der Studie, Cheryl Harrison.

Atomkrieg könnte Bewohner nördlicher Regionen unter Einfluss kleiner Eiszeit manövrieren

Die Folgen wären auch für die Ozeane gravierend. Schnell sinkende Wassertemperaturen würden zu einer Zunahme des Meereises führen. Die Studien-Autoren sprechen von rund 10 Millionen Quadratkilometern. Da das Eis auch dicker würde, könnten wichtige Häfen jahrelang blockiert werden. Lieferketten würden zusammenbrechen und Hungerkrisen zur Folge haben. Meerespflanzen könnten keine Photosynthese betreiben und sterben. Die Leidtragenden wären Meerestiere, die sich davon ernähren.

Im schlimmsten Fall – einem Atomkrieg zwischen Russland und den USA mit Tausenden nuklearen Waffen – würde die Erholung der Ozeane Jahrzehnte bis Jahrhunderte in den untersten Schichten dauern. Der für lange Zeit wachsende Eispanzer könnte für Bewohner nördlicher Regionen eine Jahrhunderte dauernde „kleine Eiszeit“ bedeuten. (mt)

