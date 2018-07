Attacke am Flughafen Düsseldorf: „Die Messerspitze steckte noch in meinem Kopf“

Schreckliche Tat am Düsseldorfer Flughafen: Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde am Dienstagmorgen mit einem Messer in den Kopf gestochen. Nun hat sich das Opfer geäußert.

Düsseldorf - Ein 24-Jähriger hatte am Dienstagmorgen auf dem Flughafen Düsseldorf einen Security-Mann mit dem Messer in den Kopf gestochen. Der Messer-Angreifer wurde festgenommen und in die Psychiatrie eingewiesen.

Das Nachrichtenportal Express.de hat nun mit dem 51 Jahre alten Opfer im Krankenhaus gesprochen. „Die Klinge war abgebrochen, die Spitze steckte noch in meinem Kopf. Ich habe sehr viel Glück gehabt. Das hätte schlimmer enden können“, sagt der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegenüber Express.de. Der 51-Jährige habe Schmerzen, aber sei froh, dass er überhaupt noch lebe.

Das war die Erstmeldung vom 3. Juli 2018

Am Düsseldorfer Flughafen hat ein Mann einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer in den Kopf gestochen und lebensgefährlich verletzt. Im Ankunftsbereich des Flughafens habe sich der 24-Jährige dem Mitarbeiter am frühen Dienstagmorgen von hinten genähert und ihm unvermittelt mit dem Messer in den Kopf gestochen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen.

Opfer wurde operiert

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr mehr. Der mutmaßliche Täter konnte festgehalten werden. Der Verdächtige ist der Polizei unter anderem wegen Drogendelikten bekannt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und geht derzeit davon aus, dass der Verdächtige psychische Probleme hat. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handele.

Der Verdächtige habe mit einem Messer mit feststehender Klinge zugestochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor war von einem Cuttermesser die Rede gewesen.

