Attila Hildmann plant Demo in Berlin: Mit Xavier Naidoo, Wendler und Nena

Der Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann versandte Einladungen zu einer Großdemonstration in Berlin an mehrere namhafte Mitverschwörer. Darunter auch Xavier Naidoo, Michael Wendler und Nena.

Mannheim/Stuttgart/Berlin - Das Coronavirus verbreitet sich in der ganzen Bundesrepublik wieder mit alarmierender Geschwindigkeit. Es gibt jedoch immer noch Menschen, die die Gefahr durch das Virus leugnen und hinter der Pandemie eine groß angelegte Verschwörung sehen. Einer der bekanntesten Verschwörungstheoretiker sandte nun Einladungen an mehrere prominente Mitverschwörer. In einem Post auf Telegram rief Attila Hildmann zu einer Großdemo in Berlin auf und sprach unter anderem Xavier Naidoo, Michael Wendler, Nena und auch den Kopf der Initiative „Querdenken 711“, Michael Ballweg, direkt an. Ob die Angesprochenen der Einladung folgen, steht bislang nicht fest.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg verbreitet sich wieder deutlich schneller. Trotzdem leugnen Teile der Bevölkerung noch immer die Gefahr.