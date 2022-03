Tausende Gäste an Bord: Kreuzfahrtschiff aus deutscher Reederei läuft in Urlaubsparadies auf Grund

Von: Max Darga

Teilen

(Archivbild) Das Kreuzfahrtschiff „Norwegian Escape“ © dpa/Ingo Wagner

Am Montag (14. März) lief ein Luxus-Kreuzfahrtschiff aus einer deutschen Reederei mit Tausenden Passagieren an Bord in der Dominikanischen Republik auf Grund.

Puerto Plata (Dominikanische Republik) - So haben sich die Passagiere ihre Reise im Urlaub wohl nicht vorgestellt. Der Luxusliner der Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. mit dem Namen Norwegian Escape wollte am Montag einen Hafen in der Dominikanischen Republik verlassen. Bei dem Versuch lief das Schiff mit 3223 Gästen und 1618 Besatzungsmitgliedern an Bord auf Grund. Es hing daraufhin stundenlang fest. Das Schiff stammt aus einer deutschen Reederei.

Auf ein Kanalbett bei Puerto Plata lief das Schiff auf, berichtet Bloomberg. Ein Sprecher habe dies mitgeteilt. Ein Schlepper war fast den ganzen Nachmittag und am Abend im Einsatz, der das Schiff befreien sollte, hieß es in den sozialen Medien. Gegen Mitternacht (Ortszeit) soll das Kreuzfahrtschiff, das eine Länge von rund 326 Metern besitzt, die Weiterfahrt antreten haben können. Es ist eines der größten Schiffe der Norwegian Cruise Line.

Kreuzfahrtschiff hängt stundenlang auf Kanalbett fest

Ursprünglich war das Kreuzfahrtschiff von Orlando in Florida abgefahren. Laut Passagieren hatte die Besatzung über Stunden hinweg bis in die Nacht erfolglos versucht, das Schiff wieder frei zu bekommen. Um ihre Sicherheit auf der Kreuzfahrt mussten sich die Passagiere aber wohl nicht sorgen. Bei dem unfreiwilligen Zwischenstopp seien aber glücklicherweise sowohl Gäste als auch Besatzung nicht zu Schaden gekommen. Auch das Schiff selbst sei nicht beschädigt worden, teilte ein Sprecher mit. Der Betrieb an Bord liefen wie geplant weiter. (mda)