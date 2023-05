„Gibt es etwas, das die Prinzessin nicht kann?“: Herzogin Kate überrascht mit Mini-Auftritt beim ESC

Von: Michelle Brey

Teilen

Beim Eurovision Song Contest hatte Prinzessin Kate einen kurzen Auftritt im Intro der Show. © Screenshot/ARD

Der ESC 2023 hatte so einige emotionale Momente zu bieten. Einen Auftritt erwarteten aber viele sicher nicht. Herzogin Kate saß am Klavier.

Liverpool - Das diesjährige ESC-Motto „United by music“ (Verbunden durch Musik) zog sich durch den gesamten Abend. Das wurde nicht zuletzt durch die bewegende Geste der ESC-Macher an die Ukraine mit dem Song „You‘ll Never Walk Alone“ deutlich. Viele zeigten sich davon sichtlich berührt. Großbritannien war für das Land, das unter dem russischen Angriffskrieg leidet, als Ausrichter des ESC eingesprungen.

Das große ESC-Finale eröffnete der ukrainische Vorjahressieger Kalush Orchestra. Es performte seinen Song „Stefania“ - und die Zuschauer staunten wohl nicht schlecht, mit wem. Denn neben britischen Künstlern wie Star-Komponist Andrew Lloyd Webber, Sängerin Joss Stone und dem Zweitplatzierten von 2022, Sam Ryder, unterstützte auch Prinzessin Kate im Intro.

Royaler Besuch beim ESC: Herzogin Kate am Klavier - „Eurovision-Überraschung“

In der zunächst als Video eingespielten Version von „Stefania“ steuerte die Frau von Prinz Williams einige Takte auf dem Klavier bei. Live vor Ort in Liverpool befand sie sich also nicht. Als eine „Eurovision-Überraschung“ wurde der Auftritt von Kate auf dem offiziellen Twitteraccount des Prinzen und der Prinzessin von Wales bezeichnet. „Genieß die Show, Liverpool“, hieß es weiter. Gepostet wurde ein ähnliches Video, wie es zu Beginn des ESC zu sehen war.

Kate trug darin ein wunderschönes Kleid in blauer Farbe. Das sollte wohl die Solidarität zur Ukraine unterstreichen. Am Klavier sitzend, blickte sie lachend in die Kamera und spielte einige Töne auf dem Klavier. Aufgenommen wurde das 37 Sekunden lange Video auf Schloss Windsor.

„Diese Frau ist toll“: Prinzessin Kate beim ESC mit kurzem Klavier-Auftritt

Auf den Social-Media-Kanälen wie Twitter, Facebook und Instagram brachten die User ihre Begeisterung für Kates kurzen Auftritt beim ESC zum Ausdruck. Mit Kommentaren wie „Einwandfrei“, „Gibt es etwas, das die Prinzessin nicht kann?“ über „Das ist brillant, ich liebe es“ bis hin zu „Diese Frau ist toll“ überschütteten die Nutzer die 41-Jährige mit Komplimenten.

Genau eine Woche zuvor strahlte Kate ebenfalls: Bei der Krönung von König Charles II. und seiner Frau Camilla trug sie ein Kleid von Alexander McQueen, Schmuck von Prinzessin Diana und keine Tiara. Was hatte es damit auf sich? (mbr)