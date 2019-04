Horror-Unfall mit Audi Q7: Fahrer tot - Anblick schockt sogar die Feuerwehr

Zu einem schrecklichen Unfall kam es im Landkreis Aurich in Ostfriesland in Niedersachsen. Der Fahrer eines Audi Q7 starb im Trümmerfeld. Der Anblick schockte die Feuerwehr.

In Aurich in Ostfriesland kam es zu einem schweren Unfall

Ein Mann kam bei dem Horror-Crash in Niedersachsen ums Leben

Der Fahrer kam mit seinem Audi Q7 von der Fahrbahn ab und überschlug sich

50 Feuerwehrleute mussten bei dem Einsatz von Notfallseelsorgern betreut werden

Osteel - Die Polizei spricht von einem sehr belastenden Einsatz. Und die Bilder des Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag (26. März) in Osteel im Landkreis Aurich ereignete, bestätigen diese traurige Aussage. Dabei kam ein 36-jähriger Mann in einem Audi Q7 ums Leben, wie nordbuzz.de* berichtet.

Dramatischer Unfall in Aurich in Ostfriesland: Audi Q7 kommt von Fahrbahn ab - Fahrer tot

Laut ersten Ermittlungen befand sich der 36-Jährige aus Norden mit seinem Audi Q7 auf dem Waldeweg in Richtung Osteel bei Aurich in Ostfriesland unterwegs. Kurz nach dem Ortsbegrenzungsschild soll er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Hindernisse geprallt sein, darunter einen Baum und eine Bushaltestelle. Beide wurden komplett zerstört.

Im Anschluss überschlug sich der SUV und kam endlich auf dem Dach zum Liegen. Dabei blieb der 36-Jährige schwer verletzt hinter dem Steuer eingeklemmt. Etwa 50 Helfer der Feuerwehr eilten, um den Mann zu befreien, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät: Er verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Niedersachsen am Dienstag mitteilte.

Aurich in Ostfriesland: Feuerwehrleute müssen nach tödlichem Unfall betreut werden

Die Bilder von dem Unfallort bei Aurich zeigen eine dramatische Szene: Der Audi Q7 liegt komplett zerstört am Straßenrand, sogar der Motorblock wurde herausgerissen. Medienberichten zufolge soll sich das Trümmerfeld in Ostfriesland auf über 100 Meter erstrecken. Wegen der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Kreissstraße 221 für mehrere Stunden gesperrt werden. Auch Notfallseelsorger befanden sich vor Ort, um die Feuerwehrleute bei dem belastenden Einsatz zu unterstützen.

Die Unfallursache bleibt weiterhin unklar, die Ermittlungen der Polizei in Niedersachsen dauern an.

+ Am Straßenrand liegt das zerstörte Auto. © Nonstopnews

+ Auch der Motorblock wurde herausgerissen. © Nonstopnews

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

