Tödlicher Unfall auf Landstraße: Audi A6 wird zerrissen - Rettern bot sich furchtbarer Anblick

Schnurgerade Straße... aus "unerklärlichen Gründen... Ich hab ne Vermutung. Ich bin immer mehr der Meinung dass ein Handy das "Fahrprofil" erfassen sollte und bei entsprechender Bewegung die schneller als Schrittgeschwindigkeit ist, "gesperrt" wird. Bzw. nur durch ein bewusstes Entsperren einer Alarmmeldung ähnlich ""Sie bewegen sich zu schnell, sind Sie Beifahrer? "(wer mal Pokemon Go gespielt hat, weiss was ich meine) das Handy bedienen kann. Dann bräuch man nach derart "unerklärlichen" Unfällen nur in eine entsprechende Logfile am Handy sehen und könnte nachvollziehen ob das Handy während der Fahrt bedient wurde.