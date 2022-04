Hamburger Hafen soll modernster und nachhaltigster der Welt werden – wie?

Der Hamburger Hafen soll im großen Stil modernisiert und nachhaltiger gemacht werden. © Markus Scholz/dpa

Für den Hafen in Hamburg sind Sanierungen und Aufwertungen geplant. Der Klimaschutz und die unabhängige Versorgung Deutschlands mit Gas und Gütern spielen eine wichtige Rolle.

Hamburg – Der Hamburger Senat soll noch in diesem Jahr einen Plan für die Hafenentwicklung ausarbeiten. Bürgermeister Peter Tschentscher stellte jetzt erste Pläne vor. Er will mit dem neuen Hafen in erster Linie nachhaltiger und moderner werden und Deutschland einen sicheren und unabhängigen Zugang zum Weltmarkt sichern.

Welche Maßnahmen Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher zur Erneuerung und Modernisierung des Hamburger Hafens durchführen will, verrät 24hamburg.de*

Ein mobiles Terminal für Flüssiggas soll zum Beispiel das Energienetz in Norddeutschland versorgen. Außerdem spielt der Klimaschutz eine Rolle, der laut Peter Tschentscher (SPD) durch mehr Schiffsverkehr unterstützt werden würde, da dieses Transportmittel einen geringeren CO2-Ausstoß habe. Die Hafenbahn müsse zu diesem Zweck ebenfalls ausgebaut werden. Darüber hinaus schaffe ein modernerer und noch effektiverer Hafen mehr Arbeitsplätze. Mit der neuen Hafenpolitik will Tschentscher die „Grundlage für Wertschöpfung, Wohlstand und Beschäftigung in Hamburg und ganz Deutschland" sichern.