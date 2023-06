Erdkruste über Supervulkan in Italien wird schwächer – Forscher warnen: Erde könnte bald aufreißen 

Neue Studienergebnisse

Ein Supervulkan in Italien sorgt für Aufmerksamkeit. Laut Fachleuten könnte ein Vulkanausbruch bevorstehen.

Neapel – Italien ist das Land der Vulkane. Neben Island gilt das beliebte Urlaubsland als Spitzenreiter hinsichtlich vulkanischer Aktivitäten in Europa. Immer wieder machen die bekannten Vulkane Ätna, Vesuv und Stromboli mit Aktivität auf sich aufmerksam. Auch der größte aktive Supervulkan in Europa befindet sich im Süden von Italien und könnte auf einen Ausbruch zusteuern.

Gemeint sind die Phlegräischen Felder (Campi Flegrei). Das Gebiet, das sich über mehr als 150 Quadratkilometer ausdehnt und direkt am Stadtrand von Neapel beginnt, wurde in den vergangenen Jahren immer schwächer und anfälliger für Risse, wodurch ein Ausbruch wahrscheinlicher wird. Forschende sind alarmiert.

Supervulkan in Italien: Forschende untersuchen Erdkruste

In einer neuen Studie haben Forscherinnen und Forscher vom University College London und dem Nationalen Forschungsinstitut für Geophysik und Vulkanologie in Italien (INGV) den Supervulkan genau untersucht. Die Studie wurde im Fachjournal Nature Communications Earth & Environment veröffentlicht. Bewegungsmuster im Untergrund der Phlegräischen Felder deuten auf aufsteigendes Gas und zunehmende Brüche in der Kruste hin.

„Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Ausbruch garantiert ist“, erläutert der Studienautor Prof. Christopher Kilburn. Das Magma müsse nämlich erst an der passenden Stelle an die Erdoberfläche gedrückt werden, damit es zu einem Ausbruch kommt. Bereits seit mehreren Jahren beobachten die Vulkanologen die Aktivitäten im Süden von Italien. In den vergangenen Jahren haben sich Phlegräischen Felder verhalten, wie vorhergesagt. Neben einer zunehmenden Anzahl von kleinen Erdbeben wurde der Boden unter der Stadt jährlich um etwa zehn Zentimeter angehoben.

Italien: Teile des Supervulkans werden schwächer, Erde könnte aufbrechen

Das Modell, welches die Forschenden für ihre Arbeit angewendet haben, hilft dabei, die Muster der Erdbeben und Bodenhebungen zu interpretieren. Teile des Vulkans wurden demnach fast bis zum Bruch gedehnt. Co-Autorin Nicola Allesandro Pino erklärt in einer Mitteilung: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass Teile des Vulkans schwächer werden. Das bedeutet, dass er brechen könnte, auch wenn die Spannungen, die ihn auseinanderziehen, geringer sind als bei der letzten Krise vor 40 Jahren.“

+ Ein Geologe macht im Jahr 2017 Fotos nahe einer Rauchsäule auf dem Gebiet der Phlegräischen Felder in Italien westlich von Neapel. Bereits seit 2012 gilt hier aufgrund vulkanischer Aktivität Alarmstufe Gelb. © Lena Klimkeit/dpa

Die stärkste Eruption des Supervulkans Phlegräische Felder ereignete sich vor rund 40.000 Jahren. Einen weiteren großen Ausbruch gab es vor etwa 15.000 Jahren. Die letzte Eruption wird zwar auf das Jahr 1538 datiert, doch seit den 1950er Jahren hat sich die Aktivität des Supervulkans in Italien wieder verstärkt.

In den vergangenen 70 Jahren haben Fachleute zehntausende kleine Erdbeben gemessen. Die Küstenstadt Pozzuoli wurde dadurch um fast vier Meter angehoben. Ein erneuter Ausbruch wäre für die dicht besiedelte Region in der Nähe von Neapel dramatisch. Mehr als 360.000 Menschen leben direkt auf dem Gebiet der Phlegräischen Felder. (hg)

