„Wir wissen nichts über ihr Verhalten“: Forscher entdecken bisher unbekannte kleine Haiart

Von: Martina Lippl

Unbekannte Haiart vor Australien entdeckt: CSIRO-Mitarbeiterin Helen O·Neill hält den gestreiften Hornhai in ihren Händen. © Frederique Olivier/CSIRO/dpa

Australische Forscher haben eine bisher unbekannte Haiart aus dem Ozean gefischt. Es sei für die Wissenschaft ein unglaublich wichtiges Exemplar.

Perth – Es ist der aufregendste Fund einer laufenden Forschungsreise, teilt die australische Wissenschaftsbehörde CSIRO am Mittwoch mit. Es ist ein kleiner gestreifter Hai, den Wissenschaftler vor der Westküste Australiens gefangen haben. Bei dem Exemplar handelt es sich um einen gestreiften Hornhai.

Australien: Forscher entdeckten bisher unbekannte Haiart im Ozean

„Diese Art ist einzigartig in Australien, aber sie wurde noch nicht beschrieben und benannt“, sagte CSIRO-Haiexperte Will White laut einer Mitteilung. „Das von uns gesammelte Exemplar wird für die Wissenschaft unglaublich wichtig sein, weil wir es verwenden werden, um die Art zu beschreiben.“

Gestreifter Hornhai lebt in 150 Metern Tiefe – „Wir wissen nichts über ihr Verhalten“

Der Hornhai (Heterodontus francisci) lebt meist in einer Wassertiefe von 2 bis 11 Metern. Ist also eher im flachen Gewässer zu finden. Der Fisch gehört zur Familie der Stierkopfhaie und wird maximal 120 Zentimeter groß. Hornhaie verbringen den größten Teil des Tages getarnt zwischen Felsen und Algen auf dem Meeresboden und kommen nachts heraus, um zu fressen, erklären die Forscher. Die neue Art aber lebe in mehr als 150 Metern Tiefe, „und wir wissen nichts über ihr Verhalten“, so White.

Das Exemplar sei am 23. November vom Forschungsschiff „Investigator“ im Gascoyne Marine Park westlich der Halbinsel Cape Range gesichtet und an Bord geholt worden, sagte ein CSIRO-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

„Australien hat ein wirklich riesiges Meeresgebiet, das einige der vielfältigsten Meereslebewesen der Erde beheimatet“, betonte White. „Aber wir wissen immer noch sehr wenig darüber, was unter den Wellen lebt.“

