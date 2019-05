21-Jährige hält Todesfahrt bei Snapchat fest - Was Freundinnen dann machen, schockiert

Unfassbare Szenen eines Videos aus Australien: Ein Mädchen wird beim Fahren für Snapchat gefilmt, kurz bevor sie in den Gegenverkehr rast. Ihre Freundinnen lernen scheinbar nichts daraus.

Sydney - Ein schreckliches Unglück ereignete sich vergangenes Wochenende in Sydney, als drei junge Frauen gemeinsam im Auto unterwegs waren. Die 21-jährige Fahrerin und ihre beiden Freundinnen (20 und 23) hörten laute Musik, feierten und sangen, wie ein Snapchatvideo zeigt. Gegen 1.15 Uhr passiert dann das Unglück: Shania McNeill kommt von der Fahrbahn ab und rast in den Gegenverkehr.

Augenzeugen versuchten, die drei jungen Frauen aus dem völlig zerstörten Wrack zu bergen, doch Shania verstirbt noch am Unfallort, wie dailymail berichtet. Ihre Freundinnen werden verletzt ins Krankenhaus gebracht, kommen aber glimpflich davon, ebenso wie die Insassen des anderen Wagens.

Immer mehr Jugendliche lassen sich beim Fahren durch Snapchat ablenken

Der Vater des verstorbenen Mädchens ist fassungslos: „Dieses Klopfen an der Tür im Flur, dieses Geräusch wird mich für den Rest meines Lebens verfolgen“, sagte er der Zeitung über die Nacht, als die Polizisten ihm die Nachricht vom Tod seiner Tochter überbrachten. Er mache ihren Freundinnen zwar keinen Vorwurf, sagte aber, es sei leichtsinnig gewesen sich gegenseitig abzulenken. Auch die Polizei warnt davor, dass sich immer mehr junge Leute im Auto von ihren Smartphones ablenken lassen und äußert sich deutlich: „Wer beim Fahren Videos dreht, riskiert, dass er selbst oder seine Freunde sterben könnten.“

Australien: Einen Tag nach tödlichem Unfall laden Freundinnen nächstes Selfie hoch

Andere Augenzeugen wiederum berichten, dass das Mädchen schon vorher immer wieder aus seiner Spur ausbrach und scheinbar absichtlich riskant in den Gegenverkehr geriet. Heftig ist auch das Verhalten der Freundinnen. Die beiden Mitfahrerinnen posteten nur einen Tag nach dem grausamen Tod ihrer Freundin schon das nächste Selfie auf Snapchat - es zeigt sie bandagiert und blutverkrustet im Krankenhaus.

+ Dieses Foto stellten die Beifahrerinnen einen Tag nach dem tödlichen Unfall auf Snapchat. © Snapchat

+ Das ist alles, was vom Auto nach dem Crash übrig bleibt. Schuld daran, könnte ein Snapchat-Video sein. © Facebook/Hawkesbury Police Area Command

