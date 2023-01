„Ordentliche Menge Strahlung“: Australien sucht fieberhaft nach radioaktiver Kapsel - Warnung an Bevölkerung

Von: Martina Lippl

Teilen

Australien sucht fieberhaft nach radioaktiver Kapsel (8 Millimeter Durchmesser) – Behörden warnen ausdrücklich davor. © emergency.wa.gov.au/Twitter Screenshot

In Australien suchen Behörden offiziell nach einer radioaktiven Kapsel. Die Kapsel ist winzig und schon vor mehr als einer Woche verloren.

Perth – Die Kapsel ist silbern und nur sechs mal acht Millimeter groß und radioaktiv! Die winzige Kapsel ging irgendwann zwischen dem 10. und 16. Januar in Westaustralien auf dem Weg zwischen einer Mine nördlich von der Bergbaustadt Newman und dem Nordosten von Perth verloren – irgendwo auf einer Strecke von 1.400 Kilometern.

Warnung: Strahlung so hoch wie zehn Röntgenbestrahlungen in einer Stunde

Der Verlust der radioaktiven Kapsel löste eine dringende Gefahrstoffwarnung in der Region aus. Wie lokale Medien berichten, durchkämmen Strahlenteams mit speziellen Strahlenmessgeräten die Gegend um den Highway.

Obwohl die Kapsel so klein ist, kann sie erhebliche gesundheitliche Probleme verursachen: Wer etwas entdeckt, soll mindestens fünf Meter Abstand halten, warnen die Behörden.

Die Kapsel sende „eine ordentliche Menge Strahlung“ aus, betonte der Gesundheitsbeauftragte der Region, Andrew Robertson. Im Umkreis von einem Meter sei diese in etwa so hoch wie zehn Röntgenbestrahlungen innerhalb einer Stunde – oder die Menge an natürlicher Strahlung, der ein Mensch über ein ganzes Jahr ausgesetzt sei. „Sie emittiert sowohl Beta- als auch Gammastrahlen. Wenn Sie ihr nahe kommen, können Sie Hautschäden einschließlich Hautverbrennungen erleiden“, sagte Robertson.

Auf Twitter veröffentlichte er ein Foto, auf dem zu sehen ist, dass eine solche radioaktive Kapsel deutlich kleiner als eine Zehn-Cent-Münze ist.

Australien sucht radioaktive 8-Millimeter-Kapsel

Das Risiko für die Allgemeinheit wäre relativ gering, schreiben die australischen Behörden. Es sei jedoch wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein und zu wissen, was zu tun ist, wenn jemand die Kapsel sieht. Die Anweisung und Gesundheitswarnung der Behörden sind eindeutig:

Bleiben Sie mindestens 5 Meter davon entfernt.

Berühren Sie die Kapsel nicht.

Legen Sie es nicht in eine Tasche.

Legen Sie es nicht in Ihr Auto.

Melden Sie den Fund sofort.

Wer das Material berührt hat, soll sich sofort ärztlichen Rat bei einem örtlichen Gesundheitsdienst oder bei der Notaufnahme in einem Krankenhaus suchen.

Australien: Radioaktive Kapsel angeblich vom Laster gefallen

Autofahrer, die seit dem 10. Januar auf dem Highway zwischen Newmann und Perth unterwegs waren, sollen ihre Reifen prüfen, ob sich die Kapsel vielleicht darin festgesetzt hat, berichtet der Nachrichtensender ABC.

Es wird vermutet, dass die radioaktive Kapsel von einem Lastwagen gefallen ist. Wahrscheinlich könnte sie durch ein Bolzenloch gefallen sein, als ein Container während der Fahrt wohl aufgrund von Vibrationen zusammengebrochen sei. Das Paket mit der Kapsel sei nach Angaben der Behörden am 10. Januar verpackt worden. Am 12. Januar habe das besagte Paket den Standort Newmann verlassen und sei am 16. Januar in Perth eingetroffen. Dort sei es in einem Tresor eines Dienstleisters gelagert worden. Das Fehlen der Kapsel wurde demnach erst am 25. Januar bemerkt, als ein Messgerät zur Inspektion ausgepackt worden sei – zudem auch die radioaktive Kapsel gehörte. Beim Öffnen der Verpackung sei festgestellt worden, dass eine der vier Befestigungsschrauben fehlte, die Kapsel und alle Schrauben an dem Messgerät. Warum die Kapsel nicht besser gesichert war, ist zunächst unklar.

Radioaktive Kapseln werden in Messgeräten im Bergbau verwendet. In der Region von Newman, wo der Transport begann, wird vor allem Eisenerz abgebaut.

In Deutschland ist die Sorge vor radioaktiver Strahlung seit dem Ukraine-Krieg gestiegen. Der Atomunfall von Tschernobyl ist mehr als drei Jahrzehnte her, doch radioaktive Spuren sind hierzulande immer noch zu finden. Besonders Pilze sind in Deutschland und auch in Österreich je nach Sorte und Standort radioaktiv belastet. (dpa/ml)