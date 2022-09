Mehr als 200 Wale in Tasmanien gestrandet: Großteil der Tiere verendet – „Rennen gegen die Zeit“

Von: Yasina Hipp

Anwohner, Experten und Rettungsteams versuchen die gestrandeten Wale, die noch leben, zu retten und sie ins Wasser zurückzuziehen. Viele der Tiere sind aber bereits tot.

Update vom 22. September, 9.32 Uhr: Einen Tag nach der Massenstrandung von rund 230 Grindwalen in einer Bucht der australischen Insel Tasmanien sind Berichten zufolge nur noch 35 Tiere am Leben. Am Donnerstag waren zahlreiche Helfer im Einsatz, um die Körper der Wale mit Wassereimern und nassen Tüchern zu befeuchten. Der Sender „ABC“ sprach von einem „Rennen gegen die Zeit“. Allein in der Nacht seien fünf weitere Tiere verendet, sagte Brendon Clark vom „Tasmania Parks and Wildlife Service“.

„Leider ist die Überlebenswahrscheinlichkeit der Pilotwale gering“, sagte der Walforscher Olaf Meynecke von der Griffith University in Queensland der Deutschen Presse-Agentur. Selbst wenn die überlebenden Wale ins offene Meer transportiert würden, könnten viele versuchen, zu ihren gestrandeten Freunden und Familienmitgliedern zurückzukehren. Der emotionale Stress der Tiere, die extrem enge Bindungen untereinander aufbauten, sei sehr groß. „Einige Tiere werden es jedoch schaffen, aber die Mehrzahl von ihnen wird verenden“, erklärte er und fügte hinzu: „Für einen Walforscher wie mich, ist dies einer der schlimmsten Momente meiner Arbeit.“

Helfer versuchen, die mehr als 200 gestrandeten Wale mit Wassereimern und nassen Tüchern zu befeuchten. © Uncredited/Australian Broadcasting Corporation/AP/dpa

Die Grindwale (auch Pilotwale genannt) waren am Mittwoch in der abgelegenen Macquarie-Bucht im Westen der Insel gestrandet. Zunächst soll Augenzeugen zufolge noch die Hälfte von ihnen am Leben gewesen sein. Vor genau zwei Jahren waren in der gleichen Bucht 470 Grindwale gestrandet, 111 von ihnen überlebten.

Über 200 Wale in Tasmanien gestrandet – Forscher suchen nach der Ursache

Erstmeldung vom 21. September: Hobart - Die aktuellen Bilder von der Küste, der zu Australien gehörenden Insel Tasmanien im Indischen Ozean, erinnern an eine ähnliche Naturkatastrophe vor zwei Jahren. Hunderte Walkörper liegen leblos auf dem Strand der Insel, Menschen versuchen die Meeressäugetiere mit Wasser und speziellen Decken am Leben zu halten oder die noch lebenden Tiere zurück in Wasser zu ziehen. Vor Ort wird die Situation von Helfern als „surreal“ beschrieben. Rund 230 Grindwale sind in der Nähe von Macquarie Harbour an der Westküste der Insel gestrandet, wie das Umweltministerium des südlichen Bundesstaates Tasmanien mitteilt.

Australien: Walsterben erinnert an 2020

Offenbar gibt es aber noch einen Funken Hoffnung: „Es scheint, dass rund die Hälfte der Tiere noch am Leben ist“, so das Umweltministerium. Experten und Einsatzkräfte kümmern sich aber nicht nur um die lebenden Tiere, sondern auch um die Kadaver der toten. Diese sollen nämlich aufs offene Meer hinausgezogen werden, um keine Haie an die Küste zu locken.

Helfer versuchen die Wale mit Wasser am Leben zu halten. © Uncredited/Australian Broadcasting Corporation/AP/dpa

Bereits 2020 waren an der Küste der australischen Insel 470 Wale gestrandet. Mehr als 300 Grindwale starben damals - der Grund für die Anstrandung der Wale damals ist bis heute ungeklärt. Experte vermuten allerdings, dass sich die Gruppe auf der Suche nach Futter möglicherweise verirrt hatte.

Grindwale Bis zu sechs Meter lang können die Grindwale werden. Trotz ihres Namens sind sie eine Art der Delfine und erinnern in ihrem Aussehen auch an solche. Täglich braucht ein Tier rund 50 Kilogramm Nahrung in Form von kleinen Weichtieren oder Fischen. Grindwale sind sehr soziale Tiere, die auch verirrten oder kranken Mitgliedern ihrer Gruppe zu Hilfe eilen und dabei selbst in Gefahr geraten können. (Quelle: whales.org)

Australische Forscher suchen nun nach Ursache

Zu den über 200 Grindwalen kommen weitere 14 männliche Pottwale, die bereits am Montag an der Küste gestrandet und gestorben sind. Forscher machen sich nun erneut auf die Suche nach der Ursache für das massenhafte Anstranden der Meeres-Riesen. Ein Biologe von der staatlichen Naturschutzbehörde sagt gegenüber einer Lokalzeitung, dass solche Massenstrandungen in dieser Region „selten, aber (...) nicht überraschend“ seien. Die Tiere könnten bei der Nahrungssuche von der Ebbe überrascht worden sein.