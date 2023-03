Deutscher Auswanderer seit Monaten vermisst: Erste Details bekannt - Wer kennt Jackson, Water und Herman?

Vermisstenfall

Bereits 1991 wanderte Heinz-Georg Eckmann nach Lateinamerika aus. Seit 2021 hat ihn keiner mehr gesehen. Nun sucht die Polizei nach dem deutschen Auswanderer.

Costa Rica/Trier - Der mittlerweile 62-jährige Heinz-Georg Heckmann wird seit 2021 in seiner Wahlheimat Costa-Rica vermisst. Seitdem gibt es keine Spur von dem Deutschen. Die Hauptverdächtigen: Arbeiter des Vermissten. Drei Männer mit den Nachnamen Jackson, Water und Herman werden ausdrücklich von der Polizei gesucht. Wie unter anderem der Hellweger Anzeiger berichtet, soll Heckmann bereits seit rund 30 Jahren in seiner Wahlheimat leben. Demnach sollen mittlerweile die Polizei in Trier, die örtliche Polizei in Costa Rica und die Deutsche Botschaft in Costa Rica nach dem deutschen Auswanderer suchen.

El #OIJ de Cóbano requiere localizar a HEINZ GEORG HECKMANN de 60 años de edad, desaparecido desde el 27 de marzo 2021, vecino de Santa Fe, Cóbano. Informes al 800-8000645 al Whatsapp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Denuncia interpuesta el 02 de febrero del 2022 pic.twitter.com/HOU1fCH7tl — OIJ Organismo (@oij_Organismo) February 18, 2022

Deutscher verschwunden: seit fast zwei Jahren hat ihn niemand mehr gesehen

Laut La nacion wird der Deutsche bereits seit dem 27. März 2021 vermisst. Erst im Januar 2022 meldete die Schwester des Auswanderers bei der Polizei Trier, dass sie seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr zu ihrem Bruder hatte. Sie gab eine Vermisstenanzeige auf. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurde der Vermisstenfall bestätigt. Dem Anschein nach war schon länger niemand im Anwesen des Deutschen gewesen.

Die Verdächtigen: Mitarbeiter des Auswanderers

Das Kuriose: Der Mann war fast ein ganzes Jahr verschwunden, aber niemand hat es bemerkt. Besonders brisant dabei: Die nicaraguanischen Mitarbeiter des Deutschen hatten ebenfalls keine Vermisstenanzeige aufgegeben. Diese sind laut Bild scheinbar abgetaucht. Außerdem soll demnach Eigentum des Vermissten in den Wohnungen der drei gefunden worden sein. Jedoch ist bislang nicht klar, ob die Mitarbeiter etwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Auch mit den Nachbarn im Dorf soll es Streit gegeben haben.

10.000 Euro hat die Deutsche Botschaft in Costa Rica auf Hinweise zur Aufklärung des Falls gesetzt. Ein zweisprachiges Fahndungsplakat, auf Spanisch und Deutsch, soll nun helfen, Hinweise zu finden. Dort sei bereits die Rede von dem Verdacht des Tötungsdeliktes. Das berichtet der Hellweger Anzeiger. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann Opfer einer Straftat geworden ist.

Enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Costa Rica notwendig

In dem Fall arbeitet die Polizei Trier eng mit der Polizei in Costa Rica zusammen. Die Chancen, Heckmann lebend zu finden, werden laut der Polizeisprecherin in Trier, immer geringer. Hinweise werden jedoch weiterhin gesucht und entgegengenommen.

Hinweise an Kriminaldirektion Trier:

+4965197792550

kdtrier.hinweisaufnahme@polizei.rlp.de

