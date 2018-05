Auto fährt in Berlin in Bushaltestelle - fünf Menschen verletzt

Am frühen Sonntagabend ist ein Auto in Berlin in eine Bushaltestelle gefahren. Dabei wurden fünf Menschen verletzt - zwei davon schwer. Die Polizei ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 75 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle verloren. Er sei mit seinem Wagen am frühen Sonntagabend gegen eine Mittelinsel gefahren, habe gegengelenkt, so dass das Auto auf den Gehweg geraten und schließlich in die Bushaltestelle gefahren sei.

Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt. Ein Jugendlicher sei ebenfalls schwer verletzt worden, zwei weitere Menschen kamen mit leichten Blessuren davon.

Berlin - Ein Auto ist in Berlin-Tegel am frühen Sonntagabend in eine Bushaltestelle gefahren. Bei dem Vorfall an der Bernauer Straße Ecke Berliner Straße wurden fünf Menschen verletzt, zwei davon schwer, wie die Berliner Morgenpost berichtet. Die Ermittler gingen von einem „normalen Verkehrsunfall“ aus, die Ursache muss noch geklärt werden. Der Autofahrer sei aber wohl von der Fahrbahn abgekommen.

